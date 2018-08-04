Son dönemde ülkemiz her ne kadar savunma teknolojisi anlamında dışa bağımlı gibi gözükse de kağıt üstündeki bu görüntü uzun vadede değişecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı canlı yayın açıklamasına göre önümüzdeki 100 günlük süreç içerisinde Türkiye, 400 projelik yepyeni bir liste ile savunma teknolojisi anlamında elini güçlendirmeyi hedefliyor. Bahsi geçen projeye dair en çarpıcı 12 atılımı sizler için derledik.
Lazer Silah Sistemi Geliştirmesine Yönelik Temel Hazırlıkların Tamamlanması
Elektromanyetik Fırlatma Sistemine Yönelik İhtiyaç Analizinin Tamamlanması
Anti Tank Mühimmatlarını Zırhlı Araçlarımıza Ulaşmada Egale Edecek Pulat Aktif Koruma Sisteminin 40 Adet M60TM tankına entegre edilmesi
250 Tankı İçeren ALTAY Seri Üretim Projesinin Sözleşmesinin İmzalanması
Hafif, Orta ve Ağır Olmak Üzere 3 Farklı Sınıfta İnsansız Kara Araçları Geliştirilmesi Projesinin Başlatılması
400 km İrtifadaki Yörüngeye Yerleştirilebilecek Kapasitede Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine Yönelik Üretim / Test Altyapısı Üzerine Sözleşme İmzalanması
Silahlı HÜRKUŞ Uçağı (HÜRKUŞ-C) Geliştirilmesi ve Seri Üretimine Yönelik İhalenin Sonuçlandırılarak İlgili Firmanın Seçilmesi
Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Geliştirilmesine Yönelik Tasarımın Tamamlanması
Hava Platformlarına Uzaktan Elektronik Destek / Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazandırılması Projesinde (Hava SOJ) Sözleşme İmzalanması
GÖKTÜRK Yenileme Uydu Sistemi Geliştirilmesi Projesinin İhalesinin Tamamlanması
MPT‐76 Projesi Kapsamında 5.500 Adet Tüfeğin Teslimatının Yapılması
Savaş Uçaklarımızda Kullanılacak Modern Mühimmatların Geliştirilmesi