Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki 100 günlük süreçte gerçekleşmesi planlanan onaylanmış 100 projeyi açıkladı.

Son dönemde ülkemiz her ne kadar savunma teknolojisi anlamında dışa bağımlı gibi gözükse de kağıt üstündeki bu görüntü uzun vadede değişecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı canlı yayın açıklamasına göre önümüzdeki 100 günlük süreç içerisinde Türkiye, 400 projelik yepyeni bir liste ile savunma teknolojisi anlamında elini güçlendirmeyi hedefliyor. Bahsi geçen projeye dair en çarpıcı 12 atılımı sizler için derledik.

Lazer Silah Sistemi Geliştirmesine Yönelik Temel Hazırlıkların Tamamlanması

Elektromanyetik Fırlatma Sistemine Yönelik İhtiyaç Analizinin Tamamlanması

Anti Tank Mühimmatlarını Zırhlı Araçlarımıza Ulaşmada Egale Edecek Pulat Aktif Koruma Sisteminin 40 Adet M60TM tankına entegre edilmesi

250 Tankı İçeren ALTAY Seri Üretim Projesinin Sözleşmesinin İmzalanması

Hafif, Orta ve Ağır Olmak Üzere 3 Farklı Sınıfta İnsansız Kara Araçları Geliştirilmesi Projesinin Başlatılması

400 km İrtifadaki Yörüngeye Yerleştirilebilecek Kapasitede Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine Yönelik Üretim / Test Altyapısı Üzerine Sözleşme İmzalanması

Silahlı HÜRKUŞ Uçağı (HÜRKUŞ­-C) Geliştirilmesi ve Seri Üretimine Yönelik İhalenin Sonuçlandırılarak İlgili Firmanın Seçilmesi

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Geliştirilmesine Yönelik Tasarımın Tamamlanması

Hava Platformlarına Uzaktan Elektronik Destek / Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazandırılması Projesinde (Hava SOJ) Sözleşme İmzalanması

GÖKTÜRK Yenileme Uydu Sistemi Geliştirilmesi Projesinin İhalesinin Tamamlanması

MPT‐76 Projesi Kapsamında 5.500 Adet Tüfeğin Teslimatının Yapılması

Savaş Uçaklarımızda Kullanılacak Modern Mühimmatların Geliştirilmesi