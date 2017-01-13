Türkiye’ye Yatırım Yapan Yabancılara Türk Vatandaşlığı Verilecek!

Birçok ülkede bulunan yatırım karşılığında vatandaşlık modeli dün Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla Türkiye’de de başladı.

Birçoğunuzun mutlaka konuşmuş olduğu “X ülkesi şu kadar yatırım yapınca vatandaşlık veriyormuş” konusu artık resmen Türkiye için de geçerli. Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren karara göre Türkiye'ye yatırım yapana vatandaşlık‘ düzenlemesi yapıldı.

Bu bağlamda Türk vatandaşlığı olmayan yatırımcı olan yabancılar Resmi Gazete’de yayımlanan beş koşuldan birini yerine getirenler vatandaşlık alabilecek. Bu şartlar ise şu şekilde;

Türkiye'ye Yatırım Yapana Vatandaşlık Şartları

1- En az iki milyon Amerikan doları sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığı'nca tespit edilen,

2- En az bir milyon Amerikan doları değerinde taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

3- En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca tespit edilen,

4- En az 3 milyon Amerikan doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca tespit edilen,

5- En az 3 milyon Amerikan doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığı'nca tespit edilen yabancılar,

Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avusturya, Malta, Portekiz, Bulgaristan, Kıbrıs, Macaristan ve Kanada gibi ülkelerde uygulanan bu model artık ülkemizde de yukarıdaki şartlar karşılandığı takdirde resmen başlamış oldu. Umarız bu model ülkemize yapılacak yatırımlarda bir artış sağlayacaktır.