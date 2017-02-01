Türkiye’de yaşamaya başlayan Koreli bir kadın, YouTube kanalından yaptığı bir paylaşım ile kendisini ülkemizde en çok nelerin şok ettiğinden bahsetti.

YouTube’da ‘Koreli Arkadas’ ismine sahip çok hoş bir kanal mevcut. Kanalın sahibi ise bir süredir ülkemizde yaşayan Koreli bir kadın. Kanalındaki videoların yüklenme tarihine göre bir tahminde bulunursak (belki bir videosunda bahsetmiştir fakat hepsini izlemediğim için bilemiyorum) 2015 yılından beri ülkemizde yaşadığını düşündüğüm Koreli kadın, Türkiye’ye yerleştikten sonra bize gayet normal gelen fakat kendisini oldukça şaşırtan olaylardan bahsetmiş. İlginizi çekeceğini düşündüğüm söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. YouTube kanalına ait bağlantı ise şurada. NFC Etiketlerine Telefonunuzu Dokundurarak Yapabileceğiniz 7 Şey videomuzu izlemek için buraya tıklayın!