BAE’den Türkiye’ye gelen ve içinde iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarının yer aldığı özel jet, İran’ın başkenti Tahran’da düşmüştü. Kaza yerine ait ilk görüntüler ulaştı.

Yaşanan feci kazada 2’si pilot, 1’i hostes, 8’i yolcu toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın dehşete düşüren ilk fotoğrafları haber ajanslarına gönderildi.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, hava şartlarının kötü olmasına rağmen Başaran Holding’e ait olan özel jetin düştüğü bölgedeki arama çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Yazılı bir açıklama yaparak kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan büyükelçi, kazanın hemen ardından kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiğini belirterek "Bölgedeki kötü hava şartlarına rağmen arama faaliyetleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İran ulusal haber ajansın ISNA’ya göre Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti arasındaki Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçaktan 7 kişinin cenazesi helikopterle dağdan indirilmiş durumda.

İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın sebebiyle düştüğünü belirtti.

Pilotun kuleyle son konuşması

airporthaber.'de yer alan habere göre uçağın kalkmasından bir süre sonra tırmanma henüz tamamlanmadan pilotunun kule ile temasa geçip, "Alçalma talep ediyorum" dediği belirtildi. Pilotun bu talebinden hemen sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği ifade edilirken pilotun bu talebi, uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimallerini gündeme getirdi.