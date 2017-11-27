  • Türkiye'nin İlk Kripto Bebek Takısı İnci Sözlükten!

Türkiye'nin İlk Kripto Bebek Takısı İnci Sözlük'ten! (Altını Şer, İncisi Bitcoin)

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Editörünün yeni doğan bebeğine Bitcoin takan İnci Sözlük'ün kurucusu Serkan İnci, yeni bir akımın da öncüsü olabilir.

İnci Sözlük web platformunun kurucusu, editörünün yeni doğmuş olan bebeği için çeyrek altın yerine çeyrek Bitcoin takarak herkesi şaşırttı. Uludağ Sözlük kurucusu İsmail Alpen ile birlikte ziyarete giden İnci, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa yorum olarak "Sevgili editörümüz Murat'ın yeni doğan evladı Metehan'a takı olarak 0.25 BTC taktık. Bu da, ilk kripto bebek takısı olarak tarihe geçsin. İnşallah büyüyünce coder olacak." notunu düştü. Takılan Bitcoin'in değeri şu anda 8 bin TL'ye denk geliyor.

Hatırlarsanız daha önce de bir düğünde, düğün hediyesi olarak Bitcoin gönderilmişti.
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Bu olaylar, artık geleneklerimizin bile teknolojik bir duruma gelebilecek olduğunu çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz, kullanılan kripto paralar eski gelenekleri geride bırakacak gibi mi? 

Etiketler: bitcoin, inci sözlük, serkan inci
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