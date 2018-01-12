Beyaz renge olan büyük tutkusu bilinen Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdymukhammedov, başkanette vatandaşların siyah otomobil kullanmasını yasakladı.

Dünyanın dört bir yanında pek çok farklı ülkede tuhaf, anlam verilemeyen yasaklar görebilirsiniz. Fakat Türkmenistan’da yürürlüğe giren yeni yasak gerçekten ‘yok artık!’ dedirten cinsten.

1 Ocak 2018 itibari ile yürürlüğe giren yeni kanuna göre başkent Aşkabat'ta siyah renkli otomobil kullanmak tamamen yasaklandı. Siyah renkli otomobil kullanan kişilerin araçlarına otomobili beyaza boyama sözü verilene kadar devlet tarafından tarafından el konuluyor.

Peki böyle ilginç bir yasak neden getirildi? Yasağın tek nedeni, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdymukhammedov’un beyaz renge olan tutkusu. Evet, yanlış okumadınız. Cumhurbaşkanı beyaz seviyor diye siyah araba kullanmak yasak.

Siyah arabaların yasaklanabileceğine dair söylentiler ilk kez 2015 yılında ülkeye siyah otomobillerin girişinin yasaklanmasından sonra ortaya çıkmıştı. Beklenen son gerçekleşti ve başkentte siyah otomobil kullanmak yasaklandı.

Elbette ki bu yasak otomobil boyama fiyatlarının bir anda tavan yapmasına neden oldu. Şehirde şu anda bir otomobili boyatmanın maliyeti yaklaşık 7000 TL. Yerel gazetelere göre araç boyama ücretleri bir hafta içinde 10-12 bin TL’nin üzerine çıkabilir.

Başkent Aşkabat’ta şehir sakinlerinin ortalama maaşının 1000 TL civarında olduğu düşünülürse halkın bu yasaktan sonra otomobillerine uzun bir süre veda etmesi olası bir durum. Sonuçta Cumhurbaşkanı beyaz seviyorsa siyah arabaların yollarda işi ne?

Ne yazık ki Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdymukhammedov’un da beyaz bir otomobili bulunmuyor. Berdymukhammedov, çok sevdiği beyaz otomobili olmadığı için yeşil bir Bugatti Veyron kullanmak ile yetiniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre Türkmenistan, halkın en fazla baskı altında bırakıldığı ülkelerden biri. Medya ve din özgürlüğü varlığından bahsedilemeyecek kadar az ve bu baskıcı rejimi protesto edenler hükumetin yaptırımlarına maruz kalıyor.