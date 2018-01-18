TurkNet'ten İyi Düşünülmüş Bir Reklam: Karşınızda AKN Bey!

TurkNet’in yayımladığı yeni reklam, AKN’nin ne kadar sinir bozucu bir şey olduğunu bizlere gösteriyor.

2017’de pek çok şirket AKN yüzünden sıkıntı çekmesine rağmen, bu durumu fırsata çeviren ve bunu çok iyi yapan bir firma vardı. Turknet, şu anda her alanda AKN’yi (Adil Kullanım Noktası) kaldırmış durumda. Üstelik bunu yaparken herhangi bir taahhüt imzalamadığınız için istediğiniz zaman başka bir firmanın internetini kullanabiliyorsunuz. Şirketin bu konuda yaptığı reklamlar da oldukça kaliteli. Yayımlanan son reklamda, AKN’nin en olmadık yerde bittiğinde yaşadığımız o kötü durum özetlenmiş.

Hayatımızın pek çok köşesinde oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi kaldığımız durumlar bulunuyor. Örneğin bir şeyleri zevkle yerken birisinin gelip o yemeği önümüzden alması ya da Spotify’dan büyük bir zevkle müzik dinlerken birden internetimizin kapanması gibi sorunlara vurgu yapılmış. Bu sorunlar arasında AKN de var. Bulunduğumuz ayın büyük bir kısmı boyunca gözümüzü 1080p’de video izlemeye alıştırdığımız bir süreçte birden tak diye yavaşlayan internet yüzünden yeniden 480p’ye düştüğümüz zamanlar olmadı mı?

Turknet’in yayımladığı yeni reklam filmi AKN Bey, tam olarak bunu yapıyor. 70-80’li yıllara uygun olarak giyinmiş bir adam geliyor ve sizin zevkle bir şeyler yaptığınız sırada, “bu kadar yeter” diyerek elinizden bu şeyleri alıyor. İzlerken çok zevk alacağınız ve muhtemelen hak da vereceğiniz reklam filmi, daha şimdiden 2018’in en iyi reklam filmlerinden olabilir. Filmin sonlarında yalnızca Doctor Who dizisini izleyenlerin fark edeceği bir sahne yer alıyor. Bu arada hatırlatalım, 2018’in sonunda ülkemizde AKN diye bir ibare kalmayacak. O güzel günleri iplere çekiyoruz.

Peki, sizler Turknet’in son dönemde yapmış olduğu yenilikleri beğeniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.