Türkiye’nin en köklü alternatif telekom operatörlerinden TurkNet, tüm uzmanlığını kullanarak tüketici dostu paketler çıkartmaya devam ediyor. Firmadan gelen son kampanya ise gerçekten hayranlık uyandırıyor.

21 yıldan bu yana verdiği hizmeti Türkiye’nin 81 iline yayan internet servis sağlayıcısı TurkNet son aylarda çıkarttığı kullanıcı dostu paketlerle dikkat çekiyordu. Sektördeki adımlar ve ülkemizdeki tüm firmaların yaptığı işler göz önüne alındığında, kullanıcı dostu olmanın cesaret işi olduğunu söyleyebiliriz:

TurkNet, yeni paketinde kullanıcılara hem fiyat hem de içerik olarak oldukça uygun bir hizmet sunuyor: Adil kullanım kotası engelini kaldırıyor, kullanıcının ellerini bağlayan taahhüt kelepçesini kırıyor ve 100 Mbps’ye ulaşan hızları garanti ediyor. Üstelik hepsini şaşırtıcı bir şekilde sadece 59.99 TL’ye yapıyor.

Bir dipnot olarak: Bulunduğunuz lokasyona göre evinize gelen internet hizmetinin altyapısı değiştiğinden, hizmetinizin internet hızı da altyapı kalitenize göre değişiyor. Yani 100 Mbps’lik üst limitten faydalanmanız için altyapınızın 100 Mbps’lik hızları desteklemesi şart.

Peki TurkNet Bunu Nasıl Başarıyor?

Telekominükasyon firmalarının büyük kalemlerle ifade edilen giderleri bulunur. Bu giderler ise ister istemez tüketiciye yansıyan paket fiyatlarına yansır. Bayiler ve satış ofisleri gibi geleneksel hizmet anlayışı bu giderleri tavana çeker. TurkNet ise standart anlayışlardan vazgeçip, yaşadığımız internet çağına uygun olarak, kontrolün tüketicide olduğu satış metotları geliştirdi. Böylece hem firmaya hem de tüketiciye yansıyan gereksiz maliyetlerden kurtuldu.

Yalın, net ve tek hizmet paketi ile sayısız ürün, kampanya ve tarife yükü olmadığı için fiyattan şüphe duymanıza da gerek kalmıyor. Haliyle epey azalan operasyonel maliyetler cebinize oldukça uygun yansıyor. Açıkçası teknoloji konusunda epey kafa yoran bir ekip olarak bunlar görmek istediğimiz hareketler ve TurkNet bu işi başardığı için takdiri hak ediyor.

Türkiye’deki internet servis sağlayıcılığı konusunda yeni bir devri başlatan TurkNet’in bu inanılmaz paketine şuradan ulaşabilir ve bu mükemmel hizmeti satın alabilirsiniz.

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