Türksat, tüm kanallarda MPEG-4 HD yayın formatına geçeceğini duyurdu. Bu sebeple yaklaşık 8 milyon SD uydu alıcısı HD uydu alıcıları ile değiştirilecek.

Türksat, yeni yaptığı duyuruyla beraber tüm kanallarda MPEG-4 HD yayın formatına geçip yüksek çözünürlüklü yayınlar yapacağını duyurdu. Bu duyuru ile birlikte ülkemizin çok büyük bir kısmının kullandığı SD uydu alıcıları çöp olurken, yeni uydu alıcılar satın alırken bazı özel indirimler yapılacağı açıklandı.

Ülkemizdeki televizyon kanallarının yayın yaptığı uydu Türksat, yakın zamanda tüm kanalların MPEG-4 HD yayına geçeceğini duyurdu. Bunun için altyapımızın hazır olduğunu duyuran şirket, ülkemizin yüzde 40’ının kullanmaya devam ettiği SD uydu alıcılarını uygun bir fiyata değiştirilebilmesi için bazı anlaşmalar yaptı. TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, Türksat’ın büyük bir özveriyle SD yayın maliyetinden daha ucuza HD yayın hizmeti sunmasını, sektörün temsilcileri olarak takdir ettiklerini açıkladı.

SD Uydu Alıcıyı Getir, HD’yi Götür

TUYAD üyesi uydu alıcısı üreticileri tarafından yapılan bir kampanya kapsamında SD uydu alıcısını getiren müşteriler, yeni HD uydu alıcılarını yüzde 20 indirimle satın alabilecek. TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, yaptığı açıklamada “Türksat’ın MPEG-4 formatlı HD yayın teknolojisiyle ülkemiz yeni bir dönüşümü yaşayacak ve yakın zamanda standart çözünürlüklü yayın yapan tüm SD kanallar HD yayın yapmaya başlayacaklar. Biz de üye firmalarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilinçlendirerek HD yayınların herkes tarafından izlenebilmesi için yüzde 20 indirimle desteğimizi ortaya koyduk” dedi.

Televizyon Sektöründe Bir Devrim

Türkiye’de TV yayıncılığı açısından bir dönüm noktasına girilmesini sağlayacak bu yeni adım, 10 milyon televizyon ve 8 milyon uydu alıcısının değiştirilmesini sağlayacak. Özaydın, “Biz TUYAD olarak sektörün bu değişime hazır olduğunu belirtiyoruz. TV yayınlarındaki HD dönüşümün 2,7 milyar dolarlık bir hacim oluşturacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2018 sektörün hareketli olacağı bir yıl olacak. Ayrıca çok önemsediğimiz bir konu daha var. Eski uydu alıcılarının geri toplanması konusunda ELDAY derneğiyle önemli bir iş birliğine imza atacağız. Böylece sektörümüzün de hassasiyet gösterdiği Atık Elektrikli ve Elektrikli Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği(AEEE) kapsamında eski SD uydu alıcıları ayrıştırılarak geri dönüşüne kazandırılacak. Bu değişim ve dönüşüm kapsamında SD cihazların satışı duracak ve son tüketicinin de HD kaliteyi destekleyen cihazları satın alması teşviş edilecek” dedi.

Günümüzde televizyonların çok büyük bir kısmı Full HD ve üst versiyonlarda çıkıyorlar. Uydu alıcıların da bu teknolojiye ayak uydurması, televizyon sektörü için önemli bir adım olacaktır.