TÜRSAB, 20'ye Yakın Tatil ve Turizm Sitesine Dava Açıyor

TÜRSAB, geçtiğimiz aylarda hukuki süreç başlatarak Türkiye'de otel rezervasyonu yapılmasını engellemişti. Sırada buna benzer 20'ye yakın site daha var.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye'deki otelleri de faaliyet alanına dahil eden yurtdışı menşeli sitelere karşı adeta savaş açtı. Türk müşterilerden, Türkiye'deki tatil beldelerine rezervasyon yapılabildiği ve tatil satın alınabildiği belirtilirken, bu mecraların Türkiye'ye vergi vermediği belirtildi.

TÜRSAB'ın yönetim kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, bu tür sitelerin ülkeye vergi vermeyerek 'haksız kazanç elde ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye’de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen, vergi ödemeyerek Türk seyahat acentaları ve Türk tur operatörleriyle haksız rekabet eden Airbnb, Agoda, Skyscaner ve Expedia gibi 20’ye yakın internet sitesi ile ilgili hukuki işlem başlatacaktır."