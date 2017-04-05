TÜRSAB’dan Booking.com’a Çağrı: Gel Buraya, Kur Şirketini

Kamuoyunda Booking.com’un Türkiye içi rezervasyonlarının engellenmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, "Booking.com gelsin, şirketini kursun, eşit şartlarda mücadele etsin, diyecek bir şeyimiz yok. Ama siz kalkıp da 'en iyi fiyat bizde' derseniz olmaz” dedi.

Booking.com’la ilgili tartışmalara ve gelişmelere her gün bir yenisi ekleniyor. Önce ülkemizdeki faaliyetleri engellenen Booking.com, daha sonra kendinden emin bir açıklama yaparak en kısa sürede hizmetlerine tekrar geri döneceklerini belirttiler. Zannediyorum ki sosyal medyada kendi lehlerine birçok eleştirinin gelmesiyle yapılan bu açıklamanın ardından TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’deki kanunlar çerçevesinde mücadele ettiklerini, mahkemenin de bunu haklı görerek karar verdiğini söyleyen Ulusoy, ifadeleri kullandı: “Haksız rekabeti ortadan kaldıracak çalışmalar yapacaklar. Ne demek 'en iyi fiyat bizde, en iyi oda bizde, en iyi otel bizde'. Peki arkadaşlarımın yaptıkları ne oluyor? Onlar da eşit şartlarda sahaya çıksınlar. Garanti oda sayısında anlayış göstersinler ve şirketlerini burada kursunlar. Ben aynısını Almanya'da, İsviçre'de yapabiliyor muyum? Onların kanunlarına uyuyorum, gittiğimiz yerin kanununa uyuyoruz, uymak mecburiyetindeyiz. Dışarıya en fazla açılan kurumlardan bir tanesiyiz."

Kamuoyunda kendilerinin Booking.com’a karşı tutum sergiledikleri yönünde bir algı oluştuğunu söyleyen Ulusoy bunun gerçeği yansıtmadığını, yalnızca Türkiye’deki yerel şirketlerle eşit şartlarda çalışma ortamı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.