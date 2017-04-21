Galaxy S8'de Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Samsung Galaxy S8'in tuş düzeni değiştiği için ekran görüntüsü alma stili de değişti. Galaxy S8'de ekran görüntüsü almanızı sağlayacak iki aktif yolu sizlere göstereceğiz.

Samsung’un uzun süredir beklenen telefonu Galaxy S8 satışa sunuldu. Haliyle telefon hakkında birçok bilgi ortaya çıkmaya başladı. Bu konulardan birisi de Galaxy S8 ve S8+’da ekran görüntüsünün nasıl alınacağı sorusu oldu.

Samsung, Galaxy kullanıcılarının alıştığı fiziksel ve kapasitif tuşları kaldırdığı için bazı kullanıcılarda kafa karışıklığı oluştu. Telefonda donanım giriş anahtarı kalmadığından kamerayı başlatmak gibi bazı özel işlevler, telefonun güç düğmesine itilmiş durumda. Galaxy modellerini ilk kez kullanan biri için bu sorun teşkil etmeyecektir ancak bu modelin sıkı takipçilerinin alışma sürecine ihtiyacı var.

Galaxy S8 ve S8+’da ekran görüntüsü almanın birkaç çeşit yolu bulunuyor. Yani telefonun ekranını yakalamak için yalnızca telefon düğmelerine ihtiyaç duymuyorsunuz. Sizlere Galaxy S8’de ekran görüntüsünün nasıl alındığını 2 farklı şekilde anlatacağım.

Yöntem 1: Ses ve Güç Tuşlarını Kullanma

Öncelikle ekranda olmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu bir uygulama, oyun veya istediğiniz başka bir ekran olabilir. Ses ve güç tuşuna aynı anda basılı tutup kameranın deklanşör sesi duyuluncaya ve bir animasyon gelinceye kadar basma işlemine devam etmelisiniz.

Yöntem 2: Avuç İçinizi Kaydırarak Kullanma

Bu yöntem daha önceki Galaxy modellerinde bulunuyordu. Kaydetmek istediğiniz görüntünün üzerinde elinizi sağdan sola veya soldan sağa doğru kaydırınız. Bu hareket, varsayılan olarak etkinleştirilmiş gelmeyebilir. Bunun için Ayarlar, Gelişmiş Özellikler menüsüne gidin ve oradan, “avuç içi kaydırma” seçeneğini etkinleştirin.

Galaxy S8’de ekran görüntüsünü bu iki şekilde kaydedilebilirsiniz. Aynı zamanda şu anda işlevsel olarak kullanılamıyor olsa da Bixby’nin de bu hamleyi ileride yapması bekleniyor.

Galaxy S8 için yaptığımız inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.