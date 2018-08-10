Tutmayın Küçük Enişteyi: Palm'dan 3.3 İnçlik Akıllı Telefon

2015 yılından bu yana geri bildirimlerden beslenen Palm'ın 3.3 inçlik akıllı telefonu Petito hakkında bilgiler sızdırılmış durumda.

Son dönemde hızla yükselen büyük ekranlı cihazların popülerliği ve ekran boyutları günden güne artsa da özellikle Uzak Doğu piyasasında akıllı telefona öncesi döneme benzer bir şekilde, küçük cihazlar kullanmak isteyen ciddi bir kitle mevcut. Bu kitle üzerine oynayan Çin menşeli TCL şirketi, sahibi olduğu Palm markasına ait oldukça küçük ve iddialı bir cihaz geliştirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bir tür pazarlama stratejisi olup olmadığı bilinmese de cihaza ait ilk bilgiler internet medyasına sızdırılmış durumda. 3.3 inçlik ufak boyutuna rağmen HD ekrana ve Snapdragon 435 yonga setine sahip olacağı tahmin edilen cihaz, “Pepito” olarak adlandırılacak.

Küçük boyutuna rağmen 32GB depolama alanı ve 3GB RAM bulunduracak olan bu küçük canavar, boyutu için yeterli bir miktar olan 800mAh’lık bir bataryaya sahip bir şekilde geliyor. Android GO tabanında sunulacak olan Petito, şu an yalnızca özel bir operatör firmasına yönelik çıkarılıyormuş gibi gözükse de 2015’den bu yana geri bildirimlerle beslenerek ortaya atılan bir cihazın, daha büyük bir kitleyi hedeflediğini düşünmek abes olmayacaktır. Cihazın günümüz akıllı telefon trendlerine ne gibi bir etkisi olacağını öngörmek şimdilik bir hayli güç.