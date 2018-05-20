En temel ihtiyaçlarımızdan birisi olan dışkılama, hayatımızın olmazsa olmazlarındandır. Toplantılarda ya da sınavlarda hayatımızı zindan edebilecek tuvalet anksiyeti nedir açıklıyoruz.

Açlığımızı, susuzluğumuzu bir yere kadar bastırabiliriz ancak tuvalet en heyecanlı anlarımızın olmazsa olmazlarındandır. YGS'ye girmeden evvel benim de yaşadığım bu korku "ya bir anda altıma kaçırırsam da rezil olursam" diye kendini gösteriyor.

Sosyal ilişkilerinizi en kötüsü de en önemli anlarınızı kabusa çevirecek bu endişe türü, özellikle aşırı heyecanlı insanlarda kendini gösteriyor. Peki sorun tam olarak nereden kaynaklanıyor? Elbette en önemli sebeplerinden birisi bir şeyi aşırı derecede kafaya takmak olsa da, bu durumla sık sık karşılaşıyorsanız bir psikiyatriye yahut psikoloğa gitmenizde oldukça fayda var. Örneğin üniversiteye yeni başlamış bir arkadaşım tuvaletten çıkamıyordu, doktora gittiğindeyse fiziksel hiçbir problemi olmadığını ancak ailesinden yeni uzak kaldığı için psikolojik olarak bu rahatsızlığı midesinde ve bağırsaklarında duyduğunu öğrendi.

Sosyal fobi yahut anksiyetenin de vücut değiştirmiş hali olan WC anksiyetesi, sizin de hemen hemen her yerde karşınıza çıkabilir. Size tavsiyem, bu 'çiş bastırmalarının, karın guruldamalarının' sebebinin psikolojik olduğunu anlayıp derin derin nefes almanız mümkünse bir elinizi yüzünüzü yıkamanız. Tabi bunun kaynağı vitamin eksikliği de olabilir, içinizi rahatlatmak istiyorsanız kan tahlili yaptırmanızda da fayda var. Sağlıcakla kalın!