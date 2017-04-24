Tuvaletteki Mikroplarla Işıkla Savaşan Cihaz: IllumiBowl!

Tuvalet aydınlanma misyonu üstlenen IllumiBowl'in ilk nesli 2014 yılında tanıtılmış ve her nasılsa büyük popülerlik kazanmıştı. IllumiBowl'un 2.0 sürümünün amacı ise sadece tuvaleti aydınlatmak değil, bakterileri de öldürmek.

"Tuvaletin içini aydınlatan, hareket sensörlü gece lambası" düşüncesi ortaya atıldığında aptalca bir fikir gibi görünüyordu. Ancak Illumibowl isimli cihaz ciddi bir popülarite kazandı ve Kickstarter kampanyasında da istenen mali düzeye ulaştı. Ürünün ikinci nesli mikrop arındırma özelliği üzerinde yoğunlaşıyor. Yapı, insanlara zarar vermeden bakterilerin bazılarını öldürebilen bir diyot barındırıyor.

Elbette ilginç cihazı kullanınca tuvaletiniz aniden steril hale gelmiyor ama pek çok bakterinin yok olduğunu bilmek huzur verici. Yeni cihaz AAA pil mimarisinden AA pil mimarisine geçerek pil ömrünü iki katına çıkarmayı başarıyor. IllumiBowl 2.0'ın satışı temmuz ayında resmen başlayacak. Cihazın perakende fiyatının 20 dolar civarında olması bekleniyor.