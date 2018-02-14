Çin'de bir adam 30 dakikadan uzun süre tuvalette kalınca makat sarkması nedeni ile hastanelik oldu. Hemen ameliyata alınan adamın sağlık durumu şu an için iyi.

Akıllı telefon bağımlılığının günümüzde insan sağlığını tehdit edecek boyutta arttığı, uzmanlar tarafından dillendirilen bir konu. Fakat Çin’de yaşayan bir adamın başına gelen olaya insanın ilk duyduğunda inanası gelmiyor.

Tuvalette bulunduğu esnada anüsünden yumru şeklinde büyük bir parça düştüğünü gören adam, nefesi hastanede aldı. Doktorlar ilk bakışta düşen parçanın göden bağırsağı olarak adlandırılan rektum olduğunu anladılar.

Doktorlara göre rektal prolapsus ya da bilinen adı ile makat sarkması olarak adlandırılan bu durumun gerçekleşmesine sebep olan şey, adamın oynadığı mobil oyun yüzünden 30 dakikadan uzun süre tuvalette kalması.

Konu ile ilgili açıklama yapan doktor Su, ‘’Hasta, dört yaşından beri makat sarkması sıkıntısı yaşıyordu. Ama eskiden bu şişlik geri çekilebiliyordu. Bu sırada rahatsızlığını tedavi ettirmedi, dolayısıyla günden güne kötü hale geldi.’’ dedi.

Makat sarkması genellikle çocuklarda ve yaşlılarda görülen bir durum. Olayı yaşayan adam çocukluğundan bu yana hastalığa sahip olsa da bir anda hastanelik olmasındaki asıl neden, akıllı telefon bağımlılığı.

Doktorların açıklamasına göre tuvalette olduğumuz esnada pelvisteki kasların zayıflaması gibi bir durum söz konusu. Olayı yaşayan adam da telefonda oynadığı oyuna dalıp tuvalette çok uzun süre kalınca kaslar normalden daha da fazla zayıfladı ve makat sarkması söz konusu oldu. Siz, siz olun tuvalette geçirdiğiniz süreye dikkat edin.