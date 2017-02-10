Tüyler Ürperten Olay: Ortada Hiçbir Dış Etken Olmadan İnsanın Kendi Kendine Alev Alması

‘Bir insan kendi kendine yanar mı ya?’ dediğinizi duyar gibiyim ama dünyada bunu ciddi ciddi yaşayan insanlar mevcut.

Tarihte insanların kendi kendine, kül olana kadar alevler içerisinde kaldıkları olaylar mevcut. Üstelik bu durum yaşandığı esnada çevredeki herhangi bir materyal zarar görmüyor, yalnızca kişi içten içe yanıyor.

Yakın zaman önce bir doktor, buna benzer bir deneyi domuz üzerinde gerçekleştirdi. Domuz tıpkı bu duruma maruz kalan insanlar gibi içten içe yanıyor, iç kısmında bulunan yağ ise yanma işleminin uzun süre devam etmesini sağlıyordu. Otopsi uzmanları ise insanların yüksek ısıda fakat çok kısa zaman içerisinde yandıklarını söylüyorlar.

Bu insanların bazı şaşırtıcı ortak noktaları bulunuyormuş. Örneğin kurbanların çoğunun yaşlı, şişman ve yalnız yaşayan kadınlar olduğu gözlemlenmiş. Tarihleriyle birlikte bu olaya maruz kalmış bazı insanların isimleri şu şekilde:

1673

french fiery death

1725, whit monday

nicole millet's fiery demise

1749

madame de boiseon's fiery death

1802, mar.

massachusetts fiery death

1847, june

countess of goerlitz's fiery death

1852, july

john anderson's fiery death

1860

mrs. pully's fiery death

1885, dec.

mrs. patrick rooney's fiery death

1888

aberdeen soldier's fiery death

1908

wilhelmina dewar's fiery death

1916, dec.

lillian green's fiery death

1930, jan.

nora lake's fiery death

1938, aug. 27

phyllis newcombe's combustion

1949, dec.

ellen coutres'fiery death

1951, july 1-2

mary reeser's strange death

1957, may

anna martin's fiery death

1959, jan. 31

jack larber's fiery death

1959, dec.

billy peterson's fiery death

1960, nov.

pike county fiery deaths

1964

london fiery death

1964, oct.

olga worth stephens'combustion

1966, mar. 13

john greeley's combustion

1966, mar. 13

george turner's combustion

1966, mar. 13

willem ten bruik's combustion

1966, dec.

dr. john irving bentley's fiery death

1980, jan. 6

blackwood fiery death

1980, oct.

jenna winchester's combustion

1982, aug.

chicago fiery death