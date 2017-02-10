Tüyler Ürperten Olay: Ortada Hiçbir Dış Etken Olmadan İnsanın Kendi Kendine Alev Alması

Tarihte insanların kendi kendine, kül olana kadar alevler içerisinde kaldıkları olaylar mevcut. Üstelik bu durum yaşandığı esnada çevredeki herhangi bir materyal zarar görmüyor, yalnızca kişi içten içe yanıyor.
Yakın zaman önce bir doktor, buna benzer bir deneyi domuz üzerinde gerçekleştirdi. Domuz tıpkı bu duruma maruz kalan insanlar gibi içten içe yanıyor, iç kısmında bulunan yağ ise yanma işleminin uzun süre devam etmesini sağlıyordu. Otopsi uzmanları ise insanların yüksek ısıda fakat çok kısa zaman içerisinde yandıklarını söylüyorlar.
Bu insanların bazı şaşırtıcı ortak noktaları bulunuyormuş. Örneğin kurbanların çoğunun yaşlı, şişman ve yalnız yaşayan kadınlar olduğu gözlemlenmiş. Tarihleriyle birlikte bu olaya maruz kalmış bazı insanların isimleri şu şekilde:
1673
french fiery death
1725, whit monday
nicole millet's fiery demise
1749
madame de boiseon's fiery death
1802, mar.
massachusetts fiery death
1847, june
countess of goerlitz's fiery death
1852, july
john anderson's fiery death
1860
mrs. pully's fiery death
1885, dec.
mrs. patrick rooney's fiery death
1888
aberdeen soldier's fiery death
1908
wilhelmina dewar's fiery death
1916, dec.
lillian green's fiery death
1930, jan.
nora lake's fiery death
1938, aug. 27
phyllis newcombe's combustion
1949, dec.
ellen coutres'fiery death
1951, july 1-2
mary reeser's strange death
1957, may
anna martin's fiery death
1959, jan. 31
jack larber's fiery death
1959, dec.
billy peterson's fiery death
1960, nov.
pike county fiery deaths
1964
london fiery death
1964, oct.
olga worth stephens'combustion
1966, mar. 13
john greeley's combustion
1966, mar. 13
george turner's combustion
1966, mar. 13
willem ten bruik's combustion
1966, dec.
dr. john irving bentley's fiery death
1980, jan. 6
blackwood fiery death
1980, oct.
jenna winchester's combustion
1982, aug.
chicago fiery death