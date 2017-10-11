Türkiye dahil 20 ülkenin katıldığı Kore Savaşı’nın birleştirdiği iki hayat. Bir Türk askeri ve savaşta kimsesiz kalan Güney Koreli manevi kızının 65 yıllık öyküsünü beyaz perdeye uyarlayan yapımın ikinci fragmanı yayınlandı.

1950 ve 1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı, sadece birkaç yıl önce biten 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanmıştı. Hiç şüphesiz bu kanlı savaşın ardında bıraktığı onlarca hikaye var. Ancak Astsubay Süleyman ve savaşın kimsesiz bıraktığı Koreli bir kızın hikayesi en dokunaklı hikayelerden.

Savaşın birleştirdiği ve ayıramadığı bu muhteşem hikaye, Türk sinemasında yeni bir sayfa açmak için beyaz perdeye aktarıldı. İlk fragmanından kısa süre sonra, 4 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek 90. Akademi Ödülleri'nin "Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü" kategorisi için yarışmak üzere Türkiye'nin adayı oldu. Usta oyuncularla dolu geniş kadrosu, 65 yılın ilmek ilmek örüldüğü mükemmel kurgusu ve savaşın gereksizliğini bir kez daha vurgulayan inanılmaz hikayesiyle şimdiden izlenmeye değer yapımlar arasına girdi.

Can Ulkay'ın yönetmenliğini, Yiğit Güralp'in senaristliğini üstlendiği yapımın müzikleri Fahir Atakoğlu’nun elinden çıktı. Filmin başrollerinde ise Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Lee Kyung-Jin, Kim Seol, Ali Atay ve Taner Birsel gibi isimler yer alıyor.

Ayla, 27 Ekim’de tüm dünya sinemalarında vizyona girecek.

Hikayenin gerçek kahramanlarına da selam verelim: