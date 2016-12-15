Tüylerimiz Neden Diken Diken Olur? İşte Cevabı

Çok alakasız durumlarda bile tüylerimizin diken diken olduğu zamanlar olmuştur. Peki bunun sebebi ne?

Bazen sebepsiz yere bir ürperti gelir, gördüğünüzü sandığınız kişinin aslında orada olmadığını fark edersiniz, sonra bir bakmışsınız ki tüyleriniz diken diken olmuş. Yaşananlar tamamen birbirlerinden farklı olaylar, fakat reaksiyon aynı. Peki nedir bunun sebebi?

Bu tepkime, bize taa atalarımızdan kalan bir miras. Üşüdüğümüzde, tüylerimizin altındaki minik dokular harekete geçiyor. Hayvanlarda bu hareket, bir nevi ısı yalıtımı sağlıyor fakat bizim için pek işlevi yok.

Örneğin kedilerin korktukları zaman tüylerinin diken diken olduğunu düşünün. Kedilerin bu tepkisi, bir tehlike anında kendilerini karşı tarafa daha büyük göstermek adına yapılmış bir savunma mekanizması, daha doğrusu karşı tarafı korkutma içgüdüsü. Bu eskiden çok daha sık yaşanıyordu, şimdi aynı durum pek geçerli değil -vahşi doğa yaşam alanlarını ayrı tutalım-.

Daha bilimsel bir açıklama yapacak olursak, buna sebep olan durum adrenalin. Adrenalin, insan vücudunda birçok farklı şekilde reaksiyon oluşturabiliyor. Korku, heyecan, stres gibi yaşadığımız duygusal anlarda tüylerimizin diken diken olması da adrenalinle bu durumun ilişkisini özetler nitelikte.