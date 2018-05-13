Korku ve gerilim filmlerini hangimiz sevmez ki? Tabi bazıları için korku filmi izlemek, tüm film boyunca gözlerini kapatmak olsa da gerçek şu ki insanlar adrenalini seviyor.

Korku filmi izlemek, pazar akşamlarının olmazsa olmazlarındandır. İnsanların neden korku filmi sevdiği konusuna gelecek olursak, vücudumuzun adrenalin ihtiyacından diyebiliriz. Netflix de korku filmi tutkunu insanlar için boş durmamış ve birçok filmi arşivine eklemiş, karşınızda Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi korku filmleri:

Se7en

Listemize IMDB'de Top 100 listesine girmiş ve iki dev ismi barındıran (Morgan Freeman ve Brad Pitt) Se7en filmiyle başlayalım. Kült bir gerilim filmi olan Se7en, David Fincher'ın yönetmenliğindeki rahatsız edici düzeyde bir gerilim sunuyor. Freman ve Pitt, seri katilleri arayan iki dedektifi canlandırıyor. 7 ölümcül günahın işlendiği bu film, sizi 'jump scare' olmadan, kan ögesini çok fazla bulundurmadan bile gerim gerim gerecek.

The Wailing

Geldik yine Kore yapımların; kişisel fikrime göre Asyalılar korku ve gerilim filmi konusunda Hollywood'dan çok daha iyi. Filmin konusunda bir polis, bir dizi gizemli ölümü araştırıyor. Wailing, korkuyla komediyi karıştıran bir film. Bu film sonunu inanın tahmin etmek istemezsiniz, ancak emin olun filmi bitirdiğinizde oldukça tatmin olacaksınız.

The Conjuring

Hollywood'un gelmiş geçmiş en iyi korku filmlerinden olan ve Türkiye'de 'Korku Seansı' adıyla çıkan bu film, cinli perili filmler seviyorsanız tam size göre. Vera Farmiga ve Patrick Wilson, büyük bir aileyi kötü niyetli bir varlıktan koruyan bir işi üstlenen doğaüstü araştırmacıları canlandırıyor. Bir nevi 'ruh çıkarma' işlemi gerçekleştiren bu film, iddialara göre gerçek bir hikayeye dayanıyor.

Tucker & Dale vs. Evil

Eli Craig’in yukardaki fotoğraftan da anlayacağınız gibi bir korku komedisi filmi. Alan Tudyk ve Tyler Labine, ormana bir tatil evi satın alan iki sevimli güneyli olarak, şehir ziyaretçileri çetesi tarafından katil sanıldıklarında kendilerini şehir sakinlerine karşı savunmak zorunda kalırlar. Bu filmde hem korku hem de komedi kusursuz bir şekilde harmanlanıyor.

The Gift

Joel Edgerton'ın yazıp yönettiği 'The Gift', evli bir çiftin başından geçen rahatsız edici bir öyküyü anlatıyor. The Gift, normalde oldukça tatlı bulduğumuz insanların kimi zaman nasıl bir canavara dönüşebileceğini işliyor. Sizi sürekli ters-düz edecek bu filmi sürekli şaşırmak istiyorsanız kesinlikle izlemelisiniz.