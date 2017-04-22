Tuz Sanılanın Aksine İnsanları Susatmıyor, Acıktırıyor!

Yapılan kapsamlı bir araştırmada tuzlu yiyeceklerin insanları susatmak yerine daha çok acıktırdığı tespit edildi.

Günlük hayatımızda birçoğumuz aşırı tuzlu bir yiyecek yediğimizde su içme ihtiyacı hisseder ve tuzlu yiyeceklerin bizi susattığını düşünürüz ancak bununla ilgili çalışmalar yürüten bir grup araştırmacı, sanılanın aksine tuzlu yiyeceklerin susatmak yerine acıktırdığını savunuyor.

MDC dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre dünya genelinde bir grup araştırmacı, yarattığı ortam koşullarıyla bir Mars simülasyonu oluşturdu ve bu simülasyonda iki farklı grup üzerinde gözlem yaparak aslında tuzlu yiyeceklerin insanları acıktırdığı sonucuna ulaştı.

Yapılan testlerde toplamda 20 erkek iki gruba ayrılarak astronotların yaşadığı ortama benzer bir ortama yerleştirildi ve bir gruba daha az tuzlu, diğer gruba ise daha çok tuzlu ancak yiyecekler verildi. Her iki grubun da istediği kadar su içme hakkı bulunuyordu. Bir grup orada 105 gün kalırken diğer grup 205 gün kaldı. Yapılan araştırma sonucunda tuzun böbreklerde su tutan bir mekanizmanın çalışmasına neden olduğu, böylelikle daha çok üre üretildiği ve insanların enerji ihtityacı duyduğuna yani acıktığına vurgu yaptı.Görünen o ki, cips yemeye başladığımızda duramamızın suçlusunu bulduk.