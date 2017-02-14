Tuz Tanesinden 500 Kat Küçük Motor Üretildi!

Teksas Üniversitesi araştırmacıları, bu zamana kadar yapılmış en küçük çalışabilir sentetik motor üretmeyi başardılar.

Bundan 5 - 10 yıl önce ‘tuz tanesinden 500 kat küçük çalışabilir motor üretilebilir mi acaba?’ diye bir soru sorsaydık, muhtemelen gülerek ‘tabii ki hayır’ cevabını verirdiniz. Teksas Üniversitesi araştırmacıları, bunu gerçekten de başardılar. Motor, bu zamana kadar yapılmış en küçük, hızlı ve uzu süre çalışabilen motor olma özelliğine sahip.

Bir jet motorunun dönüş hızında (dakikada 18 bin devir hızla), 15 saat boyunca aralıksız olarak çalışabilen motorun yakın gelecekte kanser ve şeker hastalığı gibi hücrelere direkt ilaç aktarımının yapılması gereken hastalıklara, ilaç salımı için kullanılması bekleniyor.

Motorun çalışma mekaniği hakkında ‘Herkese Bilim, Teknoloji’ ekibinin hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.