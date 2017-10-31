Kurşun tabanlı yeni bir mürekkep bileşiği, kağıda görünmez şekilde yazıldıktan sonra özel bir tuz çeşidi üzerine serpildiğinde, ultraviyole ışık altında parlayan kristallere dönüşerek, tekrar okunabiliyor.

Bilim insanları yeni bir görünmez mürekkep tipi yaptılar ama bir sorun var: zehirli olabilir.

Görünmez mürekkep ya da ‘akıllı mürekkep’ olarak bilinen bu mürekkep cinsi kalpazanlıktan bilgi tasnifine kadar bir çok alanda kullanılabilir. Bu mürekkepler ışık ya da ısıya maruz kalmadıkları sürece görünmez oldukları varsayılır ama uygulamada mürekkeple yazılı olan şeyin bir bölümünü zor da olsa görebilirsiniz. Nature Communications’ta bugün yayınlanan bir araştırmada ise bilim insanlarının gerçek anlamda görünmez özelliğe sahip bir mürekkep yaptıkları yazılıyor. Ta ki mürekkebin üzerine tuz eklenene kadar.

Bununla birlikte yeni icat edilen malzeme, tam anlamıyla mükemmel değil. Temel bileşen kurşun olduğu için yüksek dozlarda zehirli hale geliyor. Fakat bilim insanları daha güvenli bir alternatif bulmak için çalışmalarına devam ediyorlar.

Kurşun tabanlı bileşik görünmez özellikte olmakla birlikte özel bir çeşit tuz eklediğiniz zaman kurşun, kağıt üzerine tutulan parlak ultraviyole lamba ışığı altında parıldayan nanokristallere dönüşüyor. Tuzu tekrar kağıt üzerine döktüğünüzde ise, mürekkep yine görünmez oluyor ve böylece yazılı olan mesaj gizli olarak saklanabiliyor. Bu özel tekniğin geniş tabanlı bir kullanımı olmayacak gibi ama önemli mesajların güvenliğini sağlamaya dönük atılmış bir adım olma niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. Ya da kopya çekerken yakalanmamak için de kullanılabilir gibi sanki. Yüksek dozlarda olmaması kaydıyla tabii.