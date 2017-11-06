TV Programlarındaki Abartı ‘Buzlama’ya Bakandan Tepki

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk dizilerinde markaların 'buzlanarak' verilmesini eleştirdi.

Televizyonda dizi veya film izlerken bir şeylerin buzlanması oldukça sinir bozucu bir şey. Görünüşe göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye göre de durum aynı. Zeybekçi yaptığı bir açıklamada Türk dizilerinde markaların 'buzlanarak' verilmesini eleştirdi. Bakana göre bu durum, Türk markalarının ve kültürünün yurt dışında tanıtım imkanını heba ediyor. Yabancı dizi ve filmlerin de Türkiye'de buzlandığını da belirten Bakan Zeybekçi, "Allah aşkına bunun başka bir yolu yok mu?" diye sordu.

Dizi ihracatında Türkiye’nin ABD’nin ardından ikinci sırada yer aldığını söyleyen Zeybekci, markaların 'buzlama' yöntemiyle kapatılmasının yanlış olduğunu vurguladı. Doğru düzgün bir film bile seyredemediğimizi vurgulayan Zeybekçi, "Hızımızı alamadık, artık yabancı dizi ve filmleri de buzlamaya başladık. Allah aşkına bunun başka bir yolu yok mu? Türk dizileri dünyanın dört bir yanında izleniyor. Markalarımızı tanıtabilmek için böyle bir imkanımız var ama markalarımızı buzlayarak bu fırsatı heba ediyoruz” dedi.

Japonya, ABD ve İngiltere’de ‘buzlama’ uygulaması olmadığına dikkat çeken Bakan Zeybekçi, "Bakın Amerikan filmlerine ya da dizilerine, turistlerin ilgisini çekebilecek yapıların görüntüleri hemen hepsinde yer alır. Pek çoğunda bir şekilde dalgalanan Amerikan bayrağı, Beyaz Saray veya Kongre Binası gösterilir. Oyuncular senaryoya uygun şekilde mutlaka bir alışveriş merkezine giderler ve izleyicinin gözünün içine sokarcasına üzerinde markaları görünen ürünleri raflardan alıp sepete koyarlar. Türk prodüksiyonlarında ise oyuncu bir markete girdiğinde bütün raflar sansürleniyor. Bir bakıyorsunuz oyuncunun dört bir yanına buzlama yapılmış” ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile söz konusu uygulamalara ilişkin görüştüğünü ancak bu konuda henüz adım atılmadığını belirten Zeybekçi'ye açıkçası biz de epeyce katılıyoruz. Umarız bu konuda en kısa sürede bir şeyler yapılır. Siz ne düşünüyorsunuz? Film ve dizilerde yapılan "buzlama" uygulaması kaldırılmalı mı?