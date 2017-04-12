Geleneksel izleme ve yayın alışkanlıklarımız kökten değişirken, bu trenin nereye doğru gittiğini hiç merak etmiş miydiniz?

Google, zamanında yolcuğuna video paylaşım paylaşım sitesi olarak başlayan YouTube platformunu satın alalı epey bir zaman geçti. O günden bu yana kendi politikalarına uygun bir şekilde platformu dönüştüren firma, YouTube’u video paylaşım platformu tanımından çıkartıp içerik üreticilerin birer yayıncı olabilecekleri ve para kazanabilecekleri yayın platformuna dönüştürdü.

İnternet ortamının vazgeçilmezi olan reklamlar artık web sitelerinden çok video içeriklerine yerleştirilince daha çok dikkat çekiyor. Hal böyle olunca kaliteli içerik üreticilerini tespit eden YouTube algoritmaları, söz konusu videolarda telif hakkına girilmediği sürece üreticiyi de teşfik etmeye başlıyor.

Yaklaşık 6-7 yıldır yoğun bir şekilde küresel olarak üretilmeye devam eden video içerikleri, insan doğasına daha uygun. Nitekim görsel hafızanın daha iyi çalıştığı da bilimsel bir gerçek. Hal böyle olunca yazıdan çok video içerik ve sabit görselli reklamlar yerine kısa sürede etkili olması için çekilen reklam filmleri iyice yaygınlaşıyor. Google’ın yayınladığı bir YouTube raporu ise içerik üretiminin ve dolayısı ile hakim kültürün nasıl bir değişim geçirdiğini gözler önüne seriyor.

Kullanıcılar YouTube'da video izlemek için her gün giderek daha fazla zaman harcıyor:

Araştırmalara göre bir İngiliz, her gün ortalama 25 dakika YouTube videosu izliyor. Bu süre 18-34 yaş grubunda 45 dakikaya kadar çıkıyor.

kadar çıkıyor. 16-34 yaş grubunda, tutkun olduğu şeyleri keşfetmek için gittiği başlıca yerlerden birinin YouTube olduğunu söyleyenlerin oranı ise %57 ’ye ulaşmış durumda. Yani her iki kişiden biri, merak ettiği bir konu hakkında YouTube’a başvuruyor.

’ye ulaşmış durumda. Yani her iki kişiden biri, merak ettiği bir konu hakkında YouTube’a başvuruyor. Aynı yaş grubunda sevdiği içeriği genellikle canlı olarak (yayınlandığı anda) izlediğini söyleyenlerin oranı ise %21’e ulaşmış durumda.

YouTube içerik oluşturucuları ile geleneksel ünlüler arasındaki fark git gide ortadan kalkıyor:

İngiltere’den yayın yapan 220’den fazla YouTube içerik oluşturucusunun abone sayısı 1 milyonu geçmiş durumda.

YouTube içerik oluşturucusunun abone sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Aynı zamanda geçtiğimiz yıla göre 1 milyon aboneyi aşan YouTube kanalı sayısı tam iki kat artmış durumda.

artmış durumda. İngiltere’de her 5 gençten 3’ü bir YouTube yayıncısı konumuna gelmiş.

İsteyen herkese özgür bir yayın platformu mottosu ile hizmet veren dev platform, yepyeni bir meslek alanı oluşturdu. Günden güne içerik üreticilerinin geleneksel ünlülerden daha güvenilir olduğuna dair sonuçlar veren araştırmaların sayısı artıyor. Gerçekten emek isteyen bir süreci yönetmek ve devamlılığını sağlamak ise içerik üreticilerine kalıyor.

Ancak şu bir gerçek ki televizyon dediğimiz ve sürekli yayıncılık barındıran platformlar, artık tarih olmak üzere. Değişen alışkanlıklar ve tercihlerdeki eğilim, bizleri yavaş yavaş kendi içeriklerimizi de üretebildiğimiz bir medyaya doğru yönlendiriyor. Bu platformlar sayesinde internet üzerinde ülkelerin sınırları kalkmaya devam ediyor.

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