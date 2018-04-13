Yayıncı Jahrein’le Rapçi Ezhel Twitter’da Birbirine Girdi

Türkiye’nin en büyük Twitch yayıncılarından Ahmet Sonuç, ya da bilinen adıyla Jahrein, ünlü rapçi Ezhel ile Twitter üzerinde kavga etti.

Ülkemizde ünlü isimlerin kavgasını sürekli görüyoruz. İnternetin gelişmesi ile birlikte çok farklı alanlarda olan kişiler de medya üzerinden kavga etmeye başladılar. Karşımıza çıkan son kavga, Twitch üzerinden açtığı yayınlarda oyun oynayıp videolar izleyerek yorum yapan Türkiye’nin en büyük yayıncısı Jahrein ile son dönemde bazı şarkılarıyla popüler olan rap sanatçısı Ezhel arasında gerçekleşti.

İkilinin arasındaki diyalog ilk olarak 4-5 ay önce başladı. Jahrein’in yayınını izlemeye başlayan Ezhel’le eğlenceli diyalog kuran, hatta İstanbul’a geldiğinde imzasını isteyen Jahrein, daha sonrasında Ezhel’in bir şarkısına yorum yaptı. Yorumu yaparken şarkıyı tiye alan Jahrein’in bu halini gören Ezhel de ünlü yayıncıya tepkisini göstererek olayların fitilini ateşlemiş oldu.

Not: Aşağıdaki videoda rahatsız edici küfürler bulunabiliyor. Bu durumdan etkilenecek kişilerin videoyu açmamalarını öneriyorum.

Twitter’daki savaş ilk başta Jahrein’in gönderdiği bir tweet’le başladı. Jahrein, kaldırılan gönderide “İnsanlar yaptıkları iş, ortaya koydukları içerik üzerinden eleştirilir. Benim eleştirimi kaldıramayanların karşı “eleştirisi” - küfür küfür sen ne anlarsın lan ayı? Şişko dombik küfür küfür küfür - olması yine eleştirilerimde ne kadar haklı olduğumu kanıtlamış. Tepkinize tşk’ler!” ifadeleri yer alıyordu.

Ezhel, bu açıklamaların ardından en hızlı şekilde Jahrein’e cevap verdi.

Paylaştığı mesajda Jahrein’e “ezik” ifadesini kullanan Ezhel, karşılığını misliyle geri aldı.

Jahrein’in Ezhel’e yaptığı bu büyük atağın ardından Ezhel’den de dev bir adım geldi ve ünlü yayıncının Twitch üzerindeki video listesini paylaştı.

Bu paylaşımın ardından Jahrein konuya açıklık getirerek bu videoların başlıklarını kendinin hazırlamadığını izah etti.

Bu tartışmada araya efsane rap sanatçısı Tupac Shakur’un bir hayranı girdi.

Bu hayranın tweet’i üzerine Shakur’a ait bir söz paylaşan Jahrein, dünyanın ihtiyaç duyduğu şeyi dile getirdi.

“Daha fazla şarkıcıya, basketbolcuya veya futbolcuya ihtiyacımız yok. Daha çok düşünen insana, bilim insanına, idareciye ve öğretmene ihtiyacımız var. Daha fazla dikkat gösteren insana…”

Jahrein’in İngilizce verdiği bu ifadelerinin hemen ardından Ezhel’den de İngilizce bir yanıt geldi.

“Kesinlikle, bu yüzden saçma sapan sebeplerle insanları eleştirmeyi kes”

Bu açıklamaların ardından Jahrein bir açıklama yaparak olayların çok çığrından çıktığını, bunu bir canlı yayında yüz yüze konuşarak çözeceklerini belirtti.

Bakalım bu olaylar daha nereye doğru gidecek.