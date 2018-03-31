Twitch, Birçok Çalışanını İşten Çıkardı

Yepyeni özellikler getiren ve Fortnite ile birlikte Türkiye'de de epey takip edilen platform olan Twitch, 25 çalışanını işten çıkardı.

Son zamanlarda yeni özelliklerle ve Fortnite rekorları ile öne çıkmasına rağmen, Amazon'un çatısı altında bulunan Twitch, bugün yaklaşık 25 çalışanını işten çıkardı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "bazı departmanlarda ekip düzenlemeleri gerçekleştirdiğini' belirtiildi Ancak Twitch, bu yıl içerisinde %30'luk bir ekip artışı yapmayı da planladığını da bildirdi. İşten çıkarılan insanların bir kısmı, Twitch topluluğunun başkan yardımcısı Justin Wong ve içerik pazarlama direktörü Ben Goldhaber (Fishstix) gibi iyi bilinen isimleri de içeriyor. Bunun üzerine tweet atan Ben Goldhaber şunları söyledi:

"Herkesin destek mesajlarından çok bunaldım. Her birinize anlatabildiğimden daha çok minnettarım. Benim için, lütfen endişelenmeyin. Sırada ne olduğunu anlamak için henüz 2 ayım var. Esporlar 2018'de oldukça iyi gidiyor. İyi olacağım."

Bu süre zarfında Twitch, Overwatch League ve Fortnite'ın rekor izlenme sayılarıyla başarılarını arttırmaya devam ediyor. Bu hızı sürdürmek için, personel sayılarını yaklaşık %30 oranında artırma planlarıyla beraber, 2018'de olağanüstü bir şekilde büyümeyi planlıyor. Bazı departmanlarda ekip düzenlemeleri gerçekleştiren şirketin amacı en çok izlenen oyunları öncelikli olarak, topluma sunmak.