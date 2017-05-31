Twitch'de StockStream isimli kanal, gerçek 50.000 dolarla borsaya katılarak yaptığı adımları izleyicilerin belirlemesini sağlıyor.

Twitch’in politikası az çok belli. Yayıncılar canlı yayın açarak oyunlar oynarlar ve oyunları izleyen kullanıcılar, eğer isterlerse bu arkadaşlara bağış yapabilirler. Bu süreçte League of Legends, CS:GO gibi ünlü oyunların olması dışında neredeyse bütün oyunlar oynanabiliyor. Yayıncıların buradan para kazanması için, yayına katılan kullanıcıların bağış yapmaları gerekiyor.

Stock Stream ismi ile açılmış interaktif bir Twitch yayını işin tüm seyrini değiştirmeye geliyor. Ekonomi alanında iş dünyasının ne kadar karman çorman olduğunu gösteren kanal, bir mühendis tarafından geliştirilmiş ve Twitch kullanıcılarının yayıncıya yardımcı olması üzerine ilerliyor. Yayın kalabalığının akıllı olup olmadığını anlamak için yapılan deneyde, gerçek 50.000 dolarla borsada işleme başlanmış. Her 5 dakikada bir belirli bir hisse alımı veya satımı için en çok yorum alan seçenekten devam eden Mike isimli yayıncı, bireysel kullanıcıların yaptığı yatırım önerisi ile para kazanabilir veya kaybedebilir. 50.000 dolarla başlayan yayın 25.000 dolara düştüğünde oyun duracak. Yayını izleyen kullanıcılar 25.000 dolara düşmemesi için Twitch üzerinden bağışta bulunabilir. Hesap şu anda 38.938 dolarda gözüküyor.

İzleyicilere bir amaç sunan proje hakkında PC Gamer’a konuşan Mike, “Ben biriktirdim ve yalnızca ben faydalanacağım. Yani tüm riskleri alıyorum” dedi. StockStream kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yayının, borsa hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler için fikir sahibi olmalarını sağlayacak yasal tavsiye ve yardımlaşma platformuna dönüşmesini hedefleyen Mike’ın bu projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?