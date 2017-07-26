Kendi Kızından Korkup Çığlık Atan Babanın Viral Videosu!

Twitch'de Outlast 2 oynadığı sırada odaya giren kızından korkan baba, verdiği görüntülerle tüm zamanların en çok izlenen Twitch videosunun kahramanı oldu.

Outlast serisini oynayarak Twitch’de yayın yapan JurassicJunkieLive isimli yayıncı, oyun oynadığı sırada kendi bebeğinden korktu. Viral olan bu görüntüler sırasında Outlast 2’de hiç de hoş hatırlamadığımız Marta’nın hançerini gören adam, birden çığlık attı. İşin eğlenceli kısmı ise baba soluna dönünce ortaya çıktı. Çünkü hemen önünde henüz yeni yeni yürümeye başlayan küçük bebeği vardı. Çocuğunu görünce ondan da irkilen baba, canlı yayında eğlenceli anların oluşmasını sağladı.

Bu haberi rahat yazabiliyoruz, çünkü baba küçük kızından korkup çığlık atmasına rağmen kızı hiç ağlamadan son derece sakince karşıladı bu olayı. Aslında canlı yayın sırasında kızın odaya girdiği belliydi. Çünkü mikrofonun arkasından kızın sesleri geliyordu, ancak babası kulaklık taktığı için kızını duymamıştı.

Bu olayın yaşanmasının ardından JurassicJunkieLive viral oldu. 1.5 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan kanal, normalde 100 olan takipçi sayısını 3000’in üzerine çıkarmayı başararak Twitch'de bir rekora imza attı. Kendi kızından korkan babanın videosu Twitch'in en çok izlenen videosu olmayı başardı.

Canlı yayın sırasında yer alan bir başka güzel olay da babanın kızını fark ettikten sonra onu öpüp birazcık zaman geçirmesi oldu. Sevimli kız bu süreçte biraz mikrofonla oynadı ve ardından yatmaya gitti.