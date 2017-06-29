Twitch'in Mobil Uygulaması Çok Daha Güzel Görünecek

Oyun yayıncılığı odaklı canlı yayın platformu Twitch, mobil arayüzünü baştan aşağı yeniliyor.

İnsanların oyun oynarken canlı yayın yaptığı ve özellikle e-spor turnuvaları gibi büyük organizasyonların yine canlı yayınlandığı oyun yayıncılığı konusunda dünyanın en büyük platformu olan Twitch mobil uygulamasında önemli değişikliklere gidiyor.

Aslında başından beri PC odaklı olmasıyla birlikte mobil uygulamasının pek de üzerinde titremeyen Twitch, mobilden video izleme oranlarının artması ve oyuncuların bilgisayarlarında farklı işlerle meşgulken de Twitch yayınlarını takip etmeyi istemesi üzerine mobil uygulamasını tepeden tırnağa yeniliyor.

Mevcut durumda da aktif ve hızlı bir şekilde çalışan mobil uygulama yine de PC'deki kadar rahat kontrollere sahip değildi. Şimdi ise Twitch, PC'deki kolaylıkları daha da basitleştirilmiş arayüzüyle birlikte mobil uygulamasına taşıyor.

Twitch'in yeni mobil uygulaması böyle olacak: