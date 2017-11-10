Twitch, Justin Tv Kullanıcı Adlarını Serbest Bıraktı

Twitch kullanıcıları Justin Tv'de ki kullanıcı adlarına kavuşuyor.

2014 yılında Twitch’in eski platformu olan Justin Tv’nin kapatıldığında kullanıcı adları da kilitlenmişti. O dönemden beri yayıncılar eski kullanıcı adlarına ne zaman kavuşacağını soruyordu ve beklenen açıklama sonunda geldi. Eski kullanıcı adları artık geri alınabilecek.

Twitch’te 100 milyondan fazla kullanıcı var ve kullanıcıların 15 milyonu her gün aktif olarak giriş yapıyor. Bu kullanıcıların 25 binden fazlası, para kazanma imkanı veren Twitch Ortak programının üyesi. Justin Tv’de ki kullanıcı adlarının boşa çıkması, Twitch kullanıcıları için büyük bir kare kapma oyunu olacak ve dolaşmaya yetecek kadar eski isim bulunmuyor.

Dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise kullanıcı adınızı değiştirirseniz mevcut takipçilerinizi kaybedebilirsiniz. Yayın istatistiklerinizi korumak için ilk olarak yayın yaptığınız bilgileri girip, ardından kullanıcı adınızı değiştirmeniz gerekiyor.

Twitch 30 bin kullanıcı adının aktif olmadığını ve bu kullanıcı adlarını daha fazla saklamanın bir anlamı olmadığından Justin Tv de kullanılan kullanıcı adları artık herkes tarafından alınabileceğini açıkladı. Twitch’in verdiği bu karar sayesinde 30 milyon kullanıcı ismi tekrar alınabilecek. Twitch özellikle kullanıcı adı değişimi sonrası gelirlerde bir azalma olmayacağını belirtti. Son 60 gün içerisinde kullanıcı adını değiştirmiş olan kullanıcılara tekrar değiştirmek için bir hak daha verilecek.