Twitch, Kadın Yayıncı Sayısını Arttırmak İçin Hibe Verecek

Amerikan sosyal yardım kuruluşuyla anlaşmaya varan Twitch, platformdaki kadın yayıncı sayısını arttırmak için hibe ve bazı ayrıcalıklar sağlayacak.

Birçok teknoloji alanında olduğu gibi oyun yayını platformu olan Twitch’tede kadın yayıncılar neredeyse yok denecek kadar az. Ancak Twitch, yaptığı tarihi anlaşma sayesinde bunu değiştirmeye çalışacak. Canlı yayın akışı platformunda kadın sayısını arttırmak isteyen Twitch, Amerika’daki bir yardım kuruluşu olan 1,000 Dreams Fund (1DF) ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın detayları henüz paylaşılmadı ancak, anlaşma sonrasında kadınlara sağlanacak ayrıcalıkların bazıları paylaşıldı. Sağlanacak ayrıcalıklardan bahsetmek gerekirse, Lise ve Üniversite öğrencisi kadınlar öncelikli olacak şekilde 500-2000 dolar (1900-7600 TL) arası hibeler yayın yapan kadınlara dağıtılacak. Dağıtılacak olan hibe’nin kaynakları Amerikan kuruluşundan sağlandığı için yardım yalnızca Amerikan vatandaşlarına özel.

Twitch yayıncı hibesinin asıl amacı oyun oynayan yayıncıların gerekli donanımları sağlayabilmesi veya sanatsal çalışmalarda bulunacak kişilerin seyahat masraflarını karşılamak. Mart ayında kadınları oyun endüstrisine sokmak için yapılan ayrıcalıklar bu kadarla sınırlı kalmıyor.

Mart ayında en iyi kadın yayıncılardan 10 tanesi yukarıda gösterilecek ve insanların onlara bağış yapması teşvik edilecek. Anlaşmayla ilgili olarak 1,000 Dreams Fund (1DF) kurucusu ve CEO'su Christie Garton, "Tüm hayalleri gerçekleştirmeyi taahhüt eden bir organizasyon olarak, bu şaşırtıcı yeni kampanyada Twitch topluluğunun üyeleriyle ortak olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. Erkek yayıncıların aynı yardımı alamaması biraz haksız olsa da, platformda kadın ve erkek sayısındaki dengesizlik düşünüldüğünde çok daha uzun zaman önce bu kampanyanın başlatılmış olması gerektiğini düşünüyorum.