Twitch Kullanıcı İsimleri Değiştirilebilecek

Twitch platformunda bundan sonra kullanıcı isimleri belli sıklıkla değiştirilebilecek.

Kullanıcı isimleri bi' ara ne kadar popülerdi, değil mi? Hepimiz o "crazyboy_89" tarzı kullanıcı adlarına sahip olduk, itiraf etmek gerekir. E tabii ki bu kadar çok ve ciddi internet ağlarından sonra bu tarz isimler artık çekici gelmiyor. Çünkü bir kere seçtiğinizi bir daha değiştiremiyorsunuz.

Twitch bu durumu değiştirmek için yeni bir özellik getirdi. Artık Twitch üyeleri her iki ayda bir kullanıcı adlarını değiştirebilecekler. Fikirlerini sürekli olarak değiştiren insanların olduğunu fark eden Twitch, insanların yeni hesaplar açarak sistemde gereksiz kalabalık oluşturması yerine değişiklik yapabilecekleri bir yönteme başvurdu.

Herkes kullanıcı adını değiştirmeyi gerekli görmese de bunun en azından bir seçenek olarak sunuşması gerçekten güzel. Terk edilen kullanıcı adları da 6 ay saklanıp daha sonra yeni üyeler için kullanılabilir olacak, bunun da bilgisini verelim.