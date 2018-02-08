Twitch Kullanıcı Sözleşmesinde Önemli Değişiklikler Oldu

Haberimizde belirmiş olduğumuz yeni kuralları ihlal etmeniz, Twitch hesabınızın kapatılmasına neden olabilir.

Twitch, belirsiz yasakları yayınlarken platform dışı davranışları hesaba katmak da dahil olmak üzere, artan rahatsız edici davranış sorunularıyla mücadele etmede yeni topluluk ilkeleri getirdiğini açıkladı. Twitch'ın topluluk kurulu hakkındaki bir blog yazısında şirket, yasaklı eylemlere karşı çok daha sert bir tutumları olacağını ve birçok hesabın kapatılacağını duyurdu.

YouTube, Twitter ya da Discord gibi kanallarda Twitch üzerinden yapılan nefret içerikli tartışmalar yasaklandı. Bir Twitch temsilcisinin açıklamasına göre, her ne kadar diğer platformları takip etmeyecek olsalar da, diğer kullanıcılar tarafından gönderilen şikayetleri dikkate alacaklar. Sözcü, "Kullanıcılar artık platform dışı davranışları şikayet raporlarına ekleme olanağına da sahip olacaklar." dedi.

Bu yeni kurallar, Twitch'ın aylardır üzerinde çalıştığı ve daha sıkı olan taciz politikasının bir parçası ve alınan kararlar sonrasında kesinlikle yasak olan davranışlardan bahsetmek gerekirse;

Irk ve kökene yönelik hakaretler.

Cinsiyet veya cinsel kimliğe yönelik hakaretler.

Kullanıcıların yaşına yönelik olmayan davranış ve hakeretler.

Özgürlük yada tıbbi durum hakkında kırıcı konuşmalar.

Fiziksel özellikler üzerinden dalga geçmek.

Emeklilik durumu hakkında yapılan davranışlar.

Din konusundaki hakaretler.

Hepsi mantıklı geldi ama emeklilik durumunun ne gibi bir sıkıntı oluşturduğunu anlayamadım. Yeni kurallar 19 Şubat günü saat 14:00 Türkiye saati itibariyle yürülüğe girecek. Bu zamana kadar kullanıcıların yasaklı davranışları içeren videolarını kaldırması gerekmekte. Twitch tarafından yapılan tüm değişiklikleri buradan okuyabilirsiniz.