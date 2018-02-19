Twitch'in Kullanıcı Sözleşmesi Değişiklikleri Ertelendi

19 Şubat tarihinde uygulanmaya başlanacak düzenlemeler yeni bir tarihe ertelendi.

Kabaca bahsetmek gerekirse, nefret söylemi, taciz ve cinsel konulara Twitch tarafından yeni bir düzenleme kararı alındı ve 19 Şubat tarihinde uygulamaya geçmesi planlandı. Ancak alınan yeni karar ile kullanıcı sözleşmesinde yapılacak değişiklikler 5 Mart tarihine ertelendi. Geçtiğimiz günlerde paylaşmış olduğumuz haberimizden Twitch’in uygulamaya koyacağı yeni düzenlemelerin ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Eğer tekrar bir erteleme yada değişiklik olmazsa içerik üreticilerin en çok dikkate alması gereken konu, farklı platformlarda da nefret içelikli konuşmalardan kaçınmak. Twitch bu platformları bizzat takip etmeyecek olsa da, diğer kullanıcılar şikayet raporlarına eklediklerinde dikkate alacaklar.

Fotoğrafın kaynağı WTCN

Kararın ertelenmesinde kıyafet konusundaki düzenlemelerin belirsizliğinin de büyük bir etkisi bulunuyor. Twitch cinsel içerikten kaçınılmasını istiyor, ancak kıyafet konusunda net bir tanımlama bulunmuyor. Bu nedenle yanlış anlama sonucu bu karardan birçok yayıncı zararlı çıkabilirdi. Eğer yanlış bir hamle yapılırsa Twitch, popüler yayıncıları kaybederek farklı platformlara kitlesel bir göç başlatabilir. Twitch, herkes tarafından kullanıldığı için tek yayın platformu gibi görünse de, çok büyük rakipleri bulunuyor. Peki, siz kullanıcı sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin ertelenmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?