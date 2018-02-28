Twitch Kullanıcısı Bir Köpeği Öldürdüğünü İtiraf Etti

Bir Twitch kullanıcısı canlı yayın yaptığı sırada, veteriner teknisyeni olarak çalışırken birinin köpeğini kasıtlı olarak öldürdüğünü itiraf etti.

Twitch yayıncısı Simone Scott’a, canlı yayın akışı sırasında dış ses tarafından, şimdiye kadar yaptığı en kötü şey soruldu. Scott soruya veteriner teknisyeni olarak çalıştığı sırada, kasıtlı olarak bir köpeği öldürdüğünü itiraf ederek cevap verdi. Ardından köpeğin sahibinin, gerçekten kötü biri insan olduğunu ekleyen Twitch kullanıcının açıklamaları dış ses dahil herkesi şaşırttı.

Twitter kullanıcı Dion Anderson ise bu akışın bir klibini Çarşamba günü Twitter’da yayınladı.

Sağ alt köşede Scott’nin olay hakkında kayıtsız şartsız konuştuğunu ve soruyu soran dış sesinde Scott’nin cevaplarına “Ah aman tanrım çok kötü! Yapmadığını söyle, söylediklerini duymadım sayacağım” diyerek cevap verdiğini görüyoruz.

Ama maalesef Scott, bunu yaptığını ve olayın gerçek olduğunu belirtti. Olay hakkında hiçbir inkâr veya savunmada bulunmayan Twitch yayıncısı izleyenleri şok etti. Scott, yorumlarının yanlış bulunması sebebi ile platformdan yayın yasağı aldı. Bir insan bunu bir canlıya nasıl yapar bilmiyoruz ancak, herkes gibi biz de davranışından dolayı Scott’yi kınıyoruz.