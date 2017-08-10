Twitch Masaüstü Uygulamasının Tam Sürümü Yayınlandı!

Twitch masaüstü uygulaması, beta sürümlerini geride bırakarak tam sürümüyle kullanıcılarını sunuldu. Ayrıca tam sürümde yeni özellikler bulunuyor.

Twitch'in masaüstü uygulaması, beta olarak birkaç ay boyunca test edildi ve ardından şirket, uygulamanın tam sürümünü kullanıma sundu. Ayrıca uygulamanın tam sürümünde iletişim platformunda yapılan çeşitli değişiklikler ve yenilikler de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar hem internet hem de uygulama üzerinde dilediklerini yapabilecekler.

Twitch, uygulamasını kullanacak kullanıcılarının gece gözlerinin yorulmaması için "gece modu" dahi eklemeyi ihmal etmemiş. Uygulamada ayriyeten sunucular kapandığında bile çevrimiçi kalmaya devam eden odalar bulunuyor. Bu odalarda arkadaşlarınızla veya diğer topluluklarla sohbet edebileceksiniz. Arkadaşlarınızla özel konuşmalar da yapabilirsiniz.

Uygulamaya gelecek olan güncellemelerde bir de bulut depolaması özelliği bulunacak. Bu sayede verilerinize tüm bilgisayarlardan ulaşabileceksiniz. Twitch bu uygulamayı açıkça Curse'nin uygulaması üzerine inşa etti. Bu sayede çok daha fazla kullanıcıya hitap edebilecekti.

Uygulama hem Windows hem de Mac için yayında. Buraya tıklayarak uygulamayı Twitch web sitesinden indirip bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.