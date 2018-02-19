Twitch Prime’ın Ücretsiz Oyununu Kullanıcılar Belirleyecek

Twitch Prime üyeleri en popüler 7 oyun arasından oylama sonrasında seçilenine ücretsiz olarak sahip olacaklar.

Canlı yayın platformu olan Twitch’te yayınları izlerken ayrıcalıklardan faydalanmak için aylık 5.99 Euro (27 TL) ödeme yapmanız gerekiyor. Ayrıca ilk 6 ay için abonelik 2.99 euro (13 TL) fiyatına geliyor. Daha sonra her ay ücretsiz dağıtılan oyunlar, reklamsız görüntüleme, özel sohbet güncellemeleri ve 30 günde bir ücretsiz kanal aboneliği gibi ayrıcalıklardan faydalana biliyorsunuz.

Önümüzdeki ay dağıtılacak olan oyun ise Indie Amplifier programı üzerinden yapılacak oylama ile belirlenecek. Bugün başlayan oylamaya kullanıcılar 11 Mart pazar gününe kadar katılım gösterebilecek ve 15 Mart tarihinde kazanan oyun tüm Twitch Prime üyelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Prime üyelerine bedava dağıtılacak olan oyun aşağıdaki oyunlar arasından belirlenecek.

I, Hope - Double Plus Good Games

Kingsway - Carbon Interactive

Shadow Tactics - Daedlic Games

Steamworld Dig 2 - Image & Form

Tomb of Annihilation - Bkom Studios

Treadnauts - Topstitch Games

Tumblestone - Quantum Astrophysicists Guild

Bunun yanı sıra oylamalar sonrasında oyun geliştiricilerine toplam 175 bin dolar ödül dağıtılacağı konusunda söylentiler bulunuyor. Bana kalırsa bu tarz etkinlikleri daha sık yapmalılar. İstediğin oyunu oylayarak seçme ve rekabet gibi şeyler Prime üyelerinin sayısını arttırabilir. Peki, siz bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz?