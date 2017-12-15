Amazon Prime ya da Twitch Prime üyeleri 24 Aralığa kadar Superhot oyununu ücretsiz bir şekilde edinip oynayabilecekler!

Bu cuma günü bir yerine iki ücretsiz oyunun haberini veriyor olmak bizi mutlu ediyor. Bugünden itibaren eğer Twitch Prime veya Amazon Prime üyesiyseniz bu yılın en ilginç mekaniklerinden birine sahip olan ve oldukça sevilen oyunu "Superhot"ı bilgisayarınıza ücretsiz bir şekilde indirebileceksiniz. Üstelik eğer Twitch veya Amazon Prime üyeliğine sahip değilseniz, Twitch Prime'ın bir aylık ücretsiz denemesini alarak, Twitch Prime'a 25 dolar vermenize de gerek yok.

Normalde Steam üzerinden 39 TL'ye satılan oyuna sahip olmanız için ise öncelikle buradaki bağlantıdan "Şimdi Al" butonuna basarak Twitch Prime üyesiyseniz doğrudan kütüphanenize ekleyebilir ya da değilseniz de buradaki bağlantıdan 7 günlük deneme sürümünü başlatmak için Amazon hesabınızı girmeniz ve sıkıcı işlemleri geçtikten sonra oyunu Twitch kütüphanenize eklemeniz yeterli.

Daha sonra ise oyunu indirmek için "Twitch Masaüstü Uygulaması"nı bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Onu da buradaki bağlantıdan bilgisayarınıza kurduktan sonra Twitch hesabınızla giriş yapmanız yeterli. Daha sonra tek yapmanız gereken "Superhot"ı kütüphanenizden seçerek bilgisayarınıza indirmek. Bundan sonra oyun tamamiyle sizin oluyor.

Daha önceki Humble Bundle'da dağıtılan ücretsiz oyunlara göre ulaşması bir nebze daha uğraş vermesi gereken bir şekilde olsa da, emin olun yakın zamanda VR versiyonu da gelen "Superhot" için bu uğraşıya değer. Oyun son dönemlerde özellikle de yabancı yayıncılar tarafından oldukça sevildi. Ayrıca çok uzun süredir oyuna dair indirimleri de oldukça az görüyoruz. Yani bu oyuna para vermeden legal olarak ulaşmanızın uzun bir süre boyunca tek yolu bu olabilir.