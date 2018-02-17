Twitch Prime Üyelerine Ücretsiz Oyun: Civilization IVTwitch

Twitch ve Amazon Prime üyeleri için fırsatlar oldukça cazip bir biçimde devam ediyor. Twitch Prime üyeleri için Civilization IV ücretsiz oldu.

Serinin 2 önceki oyunu da olsa Twitch Prime aboneleri için oyunun Complete Edition, yani düm DLC'leri de içeren sürümü hediye ediliyor. Ay sonunda DMC Collection HD ile üyelerini mutlu edecek olan Twitch Prime üyesiyseniz, 21 Şubat'a kadar oyuna sahip olabilirsiniz.

Merak edenler için şunu da ekleyelim: Twitch Prime'ın 7 günlük deneme sürümü ile de oyuna sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken oyunun sayfasına gitmek veya Twitch'in masaüstü uygulamasını indirerek oyuna sahip olabilirsiniz. Oyunun Complete Edition sürümü şu an için Steam'de indirimde ve 12,25 TL'ye satılıyor.

Ay sonunda yerini Devil May Cry HD Collection'a bırakacak olan Civilization IV'e ücretsiz sahip olmak için son tarih 21 Şubat. Siz ne düşünüyorsunuz? Twitch Prime'ın önümüzdeki günlerde daha pahalı oyunlar da dağıtmasını ister misiniz?