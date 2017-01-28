Twitch’te Güzelliği İle Dikkat Çeken 10 Kadın Gamer!

Oyun oynayarak hayatını kazanan onlarca insan var. Ancak biz, Twitch üzerinden yayın yapan, güzelliği ile dikkat çeken 10 kadın gamer'ı sizler için listeledik!

1-Zainab “Zaaz” Turkie

Zainab (Zeynep), İsveçli bir kadın gamer. Online ismi Zaaz. Çok hırslı bir Counter-Strike: Global Offensive oyuncusu. Team Secret için takma isimle rifler olarak CS oynayan Zaaz, yeteneğiyle oyuncuların dikkatini çekti. Oyuncular Zaaz’ın güzel bir kadın olduğunu fark edince, hayran kitlesi daha da büyüdü. Zaaz hayatını profesyonel gamer olarak kazanıyor.

2-Kaypealol

Twitch’de 611.000 takipçisi olan ve YouTube’da 44 milyon gösterimi yakalayan Kaypealol, oyun dünyasındaki en güzel hatunlardan. Favori oyunu League of Legends olan oyuncunun birçok videosunu Twitch veya Youtube üzeriden izleyebilirsiniz.

3-Tara Babcock

Tara’yı ilk gördüğünüzde, mesleğinin malum filmlerde oyunculuk olduğunu düşünebilirsiniz. Tara’ya bu sıklıkla soruluyor. Bu sorular karşısında Tara’nın gururu hayli okşanmış durumda, insanların kendisini çekici bulmasının hoşuna gittiğini söylüyor. Güzelliği, çekiciliği ve oyun konusundaki yeteneği ile bu kadar takipçisi olduğuna şaşmamalı!

4-Pamcakes

Twitch üzerinde 200.000, Twitter’da 30.000’in üzerinde takipçisi bulunan Pamcakes; hayatını oyun oynayarak kazanan şanslı azınlıktan sadece birisi. “Komşunun Kızı” konsepti ile düzenli araklıklarda selfiler çeken Pamcakes, bir oturuşta bir çanak dondurmayı mideye indirdiğini utanarak itiraf ediyor.

5-Chloelock

Chloelock’un Twitch’te yaklaşık 22.000 takipçisi var. Oyun oynamadığı zamanlarda, modellik yapan Chloelock iyi bir oyuncu olmadığını itiraf ediyor. Hatta birçok kişiye göre kötü bir oyuncu. Chloelock, takipçi kazanmak için oyun oynadığını zaten kendisi söylüyor. Counter Strike: Global Offensive hastası ve haftada 5 gün oynuyor.

6-Zombieunicorn

Gerçek ismi Natalie Casanova olan genç oyuncu Zombieunicorn takma adıyla biliniyor. Güzelliği ve tarzıyla dikkat çeken gamer, eğlenceli videolarıyla insanlara keyif veriyor. Genelde Sims ve Minecraft streamleri yapan Natalie, mizahi yönü güçlü tepki ve yorumlarıyla dikkat çekiyor.

7-Melonie Mac

Melonie için zeka ve güzelliğin birleşmiş hali diyebiliriz. IT/Web Development alanından diplomasını aldıktan sonra, bir yandan oyun oynayıp blog yazarak bir yandan da freelance işler yaparak hayatını idame ettirmekte. Favori oyunu Tomb Raider. İroniktir ki, dış görünüşü de Lara Croft’a çok benziyor. 110.000’in üzerinde Twitch takipçisiyle, oyun dünyasının ağır toplarından biri.

8-Dizzy Kitten

Dizzy Kitten sadece güzel değil, eğlenceli ve komik de! Gamerların favori oyuncularından biri olan Dizzy Kitten, 440.000 Twitch takipçisi ile yüksek popüleriteye sahip olan oyunculardan biri. Bağışçı listesi gayet geniş ve cömert, ancak Dizzy Kitten bunun karşılığını, onu izleyen topluluğa vermeyi başarıyor.

9-Legendarylea

Counter-Strike: Global Offensive tutkunu iseniz, Legendarylea’yı mutlaka izlemelisiniz. Twitch kanalı gayet aktif ve yeterli miktarda takipçisi var. Oyunların dışında, Legendarylea’yı cosplay oynarken de seyredebilirsiniz!

10-Sssniperwolf

Sssniperwolf -aynı zamanda Lia adını da kullanıyor-, sadece güzelliği ile dikkat çekmiyor. Oyuncu, sanki oyun dünyasında her adımını doğru atmış: Youtube’da 2.000.000’un üzerinde, Instagramda yine buna yakın takipçisi var. Lia aynı zamanda bir cosplayci. Gamerlar, Lia’nın yeni Mercedes’i ile birlikte çektirdiği fotoğrafı görünce şaşıp kaldılar! Bu oyun oynayarak para kazanmanın aslında kötü bir yaşam tarzı sağlamadığının bir kanıtıydı.