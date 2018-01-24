Twitch’de Marihuana İçip Yayın Yapan Snoop Dogg Haklı Çıktı

Twitch üzerinden açtığı bir yayında marihuana(esrar) içen ünlü rap sanatçısı Snoop Dogg'a buna rağmen Twitch'ten bir yasaklama gelmedi.

Dünyanın en ünlü rap sanatçıları arasında yer alan Snoop Dogg, canlı yayın platformu Twitch’de açtığı bir yayında, marihuana(ot) içerek yayın yaptı. 80 bin kişi tarafından izlendiği sırada bunu yapan Snoop Dogg, Twitch tarafından banlanmayarak karşıt görüşler savunan iki kitlenin oluşmasını sağladı. Aslına bakıldığında Snoop Dogg yanlış bir şey yapmıyordu, çünkü 1 Ocak 2018’den itibaren Dogg’un ikamet ettiği Kaliforniya’da marihuana satışı yasal hale gelmişti.

Bu yasal haktan dolayı Snoop Dogg yayınlarında özgürce ot içebiliyor. Bundan sonra Kaliforniya merkezli pek çok yayında da bunları görebiliriz.

Bu arada unutmayın, Snoop Dogg özgürce otunu çekip güzel güzel yayınına devam ediyor olsa da, ülkemizde böyle bir şey yapmak hala yasak. Yani bu şekilde yayın yaparsanız, bırakın Twitch’den banlanmayı kapınızın önüne narkotik ekipleri gelebilir. Bu yüzden her türlü uyuşturucudan uzak durmanızı öneriyorum.

Amerika’da Colorado ve Washington eyaletleri, marihuanayı serbest hale getiren ilk iki eyalet oldu. Twitch’e göre bu durum genel olarak yasayı ihlal ediyor, ancak yerel hukuka göre kişinin böyle bir hakkı varsa, yayınlar “olgun içerik uyarısı” eşliğinde devam edebiliyor.

Bir Twitch temsilcisi, Polygon’a yaptığı açıklamada; “yasal hak, ülkeden ülkeye ve eyaletten eyalete değişiklik gösterdiğinden, insanları yerel yasalarına dikkat etmeleri için teşvik ediyoruz” dedi.