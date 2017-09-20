Karıştırdığı Çöpün İçinden PS4 Bulan 'Ballı' Twitch Yayıncı

Çöp toplayarak Twitch'de ünlenen yayıncı, yine çöp topladığı bir sırada PS4 ve diğer parçalarını bularak, bir çok kişinin hayalini gerçekleştirdi.

Çöp toplarken çektiği videolarla Twitch’de ünlenmeyi başaran TrashM4N, yaptığı bir canlı yayın sırasında çöplerin arasında tamamen çalışan PS4 buldu. Çoğu zaman sıradan içeriklerin paylaşıldığı kanalda çok ilginç bir olayla karşılaşan TrashM4N, iki adet oyun kolu, kablolar ve denetleyicileri ile birlikte bulduğu PS4’ü evinde test ettiğinde daha büyük bir sürprizle karşılaştı. Konsol bozuk değildi ve tüm fonksiyonelliği ile çalışıyordu.

PS4 Slim tarzında bir konsolun neden çöp kutusuna bırakıldığını bilmiyoruz, ancak muhtemelen küçük veya ilgisiz bir arkadaşımız kablolardan kaynaklı bir sorunu konsola yormuş olmalı ki, faturayı konsola keserek çöpe atmaya karar vermiş.

PlayStation 4’ü açtığında, aktif olarak PlayStation Plus üyeliğinin olduğunu belirten TrashM4N, üyeliğin otomatik yenilemesini kapattığını belirtti.

İnanıyorum ki pek çok insan TrashM4N kadar şanslı olmak istiyordur, ancak bu tarz şanslar çok fazla denk gelmiyor. Umarım, bu konsolu atan arkadaşımızın maddi durumu yerindedir ve atma sebebi bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmıyordur.