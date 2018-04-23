Ninja, Anlık İzlenme Rekorunu Bir Kez Daha Alt Üst Etti!

Twitch üzerinde Fortnite yayınları açarak en ünlü yayıncılardan biri olan Ninja, 667.000 anlık izlenme rekoruyla kendi rekorunu geliştirdi.

Geçtiğimiz ay ünlü rap sanatçısı Drake ile beraber yayın yapan ve 600.000 izlenmeyi geçerek Twitch izlenme rekorunu eline alan Tyler “Ninja” Blevins, şimdi de Las Vegas’ta ESPN kanalı tarafından yapılan bir etkinlikte 667.000 izlenmeye ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi.

Las Vegas Esports Arena’nın açılışında yer alan ünlü Fortnite yayıncısı Ninja, ESPN raporlarına göre Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo ve basketbol efsanesi LeBron James’ten sonra izleyicilerin en çok etkileşim kurduğu üçüncü kişi oldu. Blevins, bu başarısına rağmen ESPN’e verdiği röportajda, “Kendimi ünlü hissetmiyorum. Dışarı çıkınca köpeğimin kakasını hala temizlemek zorundayım. Ben sadece bir oyuncuyum. Oyun oynamak iyi hissettiriyor ve farklı şeyler hakkında düşünmemi sağlıyor. Bu sadece profesyonel bir şey” dedi.

Açıklamalarına devam eden Blevins, “Daha önce hiçbir oyun bu kadar popüler olmadı. League of Legends gibi popüler oyunlar bulunuyor, bunlar çok popüler ve rekabetçi oyunlar, ancak bu kadar genç yaşta izleyici arasında viral olan ve dünyayı avucuna alan bir başka oyun Minecraft’tan bu yana olmamıştı.” diyerek, Fortnite’ın, genç kitleyi eline aldığını ve Minecraft’tan beri en popüler oyun olduğunu belirtti.

Ninja her ne kadar kendini ünlü hissetmese de, Drake ile olan işbirliğinden 500.000 dolar kazandı. Drake dışında farklı projelerde de yer alan ünlü Fortnite yayıncısının kendini ünlü gibi hissetmese de ünlüler kadar para kazandığını söyleyebiliriz.