Twitch’de oynadığı PUBG ile birlikte çok sağlam bir kitleye ulaşan DrDisRespectLIVE, eşi ve çocuğuna zaman ayıramadığını itiraf etti ve bundan sonra bu zamanı yayın için harcadığı süreden çıkaracağını açıkladı.

Dünyanın en ünlü Twitch yayıncılarından DrDisrespect, bugün kendi kanalında yaptığı bir açıklamayla kendi ailesine daha fazla zaman ayırması gerektiğini, bu yüzden bu yayınları azaltacağını açıkladı.

DrDisrespect, “Güzel bir ailem, eşim ve çocuğum var. Onlara sadakatsiz olmak yerine daha şeffaf olmak istiyorum. Sizler, sponsorlarım ve Twitch’ten özür dilerim” diyerek ailesine daha fazla zaman ayırması gerektiğini açıkladı.

SocialBlade verilerine göre Twitch’in en popüler 16. insanı olan ve toplamda 1.4 milyon takipçi sayısıyla çok sağlam bir izleyici kitlesi bulunan DrDisrespect, Razer, Turtle Beach, GFUEL, Asus ve Need For Seat isimli markalarla sponsorluk anlaşması yapmıştı.

Yayınlarında sergilediği “maço” kimliği ve WWE karakterlerini anımsatan karakteri ile son dönemlerde düzenli olarak PUBG oynayan DrDisrespect, bu oyunun büyümesine yardımcı olmuştu. Bütün bu başarılar ona, geçenlerde düzenlenen The Game Awards’ta “Trending Gamer” ödülünü kazanmasını sağladı.

Bu haber onu takip eden oyuncular için üzücü olsa da, herkes DrDisrespect’in verdiği karara saygı duymuş gözüküyor. Özellikle eşi ve çocuğuna daha fazla zaman ayırmak istemesinden daha doğal bir durum yok. Yaşımız ilerledikçe, oyun oynayarak büyümüş biz insanlar anne ve baba olmaya başladık. Bu noktada ailemizle oyun arasında bir denge kurmak zorunda kalıyoruz. DrDisrespect’in bu hareketinden sonra bu dengeyi daha iyi kurmak isteyen çok fazla oyuncu olacaktır.