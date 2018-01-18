Twitch Yayınlarını Spamlayan Bir Kişiye 10 Yıl Hapis Cezası

Twitch’de 1000’den fazla yayında ırkçı, homofobik ve cinsel içerikli spam mesajlar oluşturan Brandan Lukus Apple, Kanada’da mahkemeye çıkacak.

Kanada’da yaşayan Brandan Lukus Apple isimli bir adam, Twitch üzerinden yaptığı ırkçı ve homofobik spam mesajları atan bir programı yayma gerekçesiyle mahkemeye çıkacak. Apple, 2017’de pek çok Twitch yayınını spamlayarak yayıncılara zor anlar yaşatmıştı. Yapılan saldırılarda çok fazla mesajla Twitch mesajlar bölümünü spamlayan Apple’ın 1000’den fazla yayını bu şekilde bozduğu düşünülüyor. Ayrıca yaydığı programı kullanan pek çok kişi, yayınları spamlamıştı.

Kanada mahkemesi Apple’ı, “Bilgisayar verileriyle uygun olmayan davranış” gerekçesiyle yargılayacak. Kanada’da yerel bir kanal olan CBC’nin yaptığı açıklamada, şu anda suçlamalarla ilgili Apple’dan bir savunma gelmediği belirtildi. Davanın Şubat ayında olacağı beklenirken, mahkemenin davalıyı suçlu bulması takdirinde nasıl bir ceza alacağı bilinmiyor.

Bu olayların arkasındaki isim, Twitch’in 2017 spam dalgalanmasını kimin yaptığını bulmak için yaptığı çalışmalar sonucunda bulundu. 1000’den fazla yayını sabote ederek ırkçı, homofobik ve cinsel içerikli mesajlar paylaşan kişi, çoğu yayıncıya yayını kapatmaktan başka çare bırakmamıştı.

Irkçı ve cinsel mesajların yanı sıra, rahatsız edici ve müstehcen materyallerin olduğu linkleri de spamlayan Apple, iddialara göre kendisi tarafından işletilen ChatSurge isimli bir servisi kullanarak bu denli büyük çaplı bir spamlamanın altına imza atabildi. Bakalım, Kanada mahkemesi bu zararlı kişi hakkında nasıl bir ceza verecek.

Suçlamalar göz önüne alındığında Apple’ın 10 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Aralarında genel olarak 18 yaşından küçüklerin bulunduğu bir platformda böyle içerikler paylaşan ve bunu yaparken kişilerin maddi kazancını kötü etkileyen birisinin aldığı ceza, bundan sonraki davalarda örnek teşkil edecektir.