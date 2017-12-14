Microsoft'un yayıncılara yönelik olarak hazırladığı, bir süredir beta aşamasında çalışan 'Mixer' adlı platformunun yeni versiyonu, bugün itibariyle kullanıma girdi.

Twitch’in rakibi olma özelliği taşıyan Mixer adlı mobil oyun izleme uygulamasının yeni bir versiyonu, Microsoft tarafından bugün kurumsal olarak yayınlandı. İlk aşamada Android’de yayınlanan uygulama, bu sonbahar döneminde beta testi aşamasında yayınlanmıştı. Böylece kullanıcıların genel anlamda edinecekleri tecrübelerin, içeriğin, performansın ve kişiselleştirme özelliklerinin keşfedilmesi amaçlanıyordu.

Örneğin beta yapımında yeniden tasarlanan ‘Trending (revaçta olanlar)’ bölümü uygulamaya konulmuş, öne çıkan yayınlar esnasında üst bölümde sürekli olarak kullanıcının dikkatine sunulmuştu. Diğer bir araç ise, daha iyi şekilde tasarlanmış bir filtreleme aracıydı. Bu araçla etkileşimli ve ortaklaşa yapılabilecek yayınların bulunmasının kolaylaştırılması amaçlanıyordu. Favori yayıncıları takip etmeye yarayan yeni bir ‘Following’ sekmesi ise, tavsiye edilen diğer yayınlarla birlikte yayında olan yayıncıları ön plana çıkarmayı sağlıyor.

Bununla birlikte kullanıcı profil sayfaları da kullanıcıların kanalları, seviyeleri ve ‘sparks (kıvılcımlar)’ını içerecek biçimde güncellenmiş.

Microsoft aynı zamanda uygulamanın kod tabanının da geliştirilerek, performans ve kararlılık oranının arttırıldığını söyledi.

Microsoft’un belirttiğine göre uygulamanın bugün itibariyle genel kullanıma açılması öncesinde yeni birkaç ekleme daha yapılmış. Örneğin favori yayıncılar hatta olduklarında uygulama size bildirimler gönderiyor. Bunun yanında ana sayfaya basılı tutarak, videolardan kısa kesitler izleyebiliyorsunuz.

Arama algoritmaları da geliştirilerek içeriğin daha kolay keşfedilmesi sağlanıyor.

Aynı zamanda Ayarlar bölümünde video kalitesi, sohbet ve ses bağlantıları, paylaşma seçenekleri gibi değerler üzerinde de bazı ayarlamalar yapılabiliyor.

Sohbet bölümünde de güncelleme yapılarak izleyici listesi, fısıltılar ve temel mod özellikleri eklenmiş.