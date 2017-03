Twitter, 1500 Saat E-Spor Yayını Yapacak

Twitter, elektronik sporları 1500 saatten fazla canlı yayınla kullanıcılarına aktaracak.

Twitter, dünyanın en büyük e-spor organizasyonlarından biriyle anlaşmaya vardı. Bu bağlamda, sosyal medya devi çok sayıda e-spor etkinliğini canlı yayımlayacak.

30 dakikalık haftalık gösteriler de yapılacak olan Twitter'da, bir düzineden fazla etkinlik yayımlanacak. Fakat bu etkinlik yayınları Twitter'a özel olmayacak. Diğer platformlardan da söz konusu etkinlikler izlenebilecek. ESL ve DreamHack organizasyonlarıyla anlaşan Twitter, 15 ESL One, Intel Extreme Masters (IEM) ve DreamHack turnuvalarını 2017 boyunca yayımlayacak. Haftasonuna özel olan IEM Katowice yayınları da gerçekleştirilecek. Bu yayın içerisinde League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II ve Heroes of the Storm oyunlarının yarışmaları yapılacak.

Bu etkinliklerle birlikte, Twitter ayrıca ESL tarafından üretilecek özel canlı yayın içerikleri de sunacak. Bu içeriklere haftalık yapılacak 30 dakikalık gösteriler de dahil olacak. Bu haftalık gösterilerde geçmiş yayınlarda öne çıkan görüntüler ve kamera arkası görüntüler olacak. Bu da toplamda 1500 saatten fazla özel içerik demek oluyor Twitter için. E-sporün hızla büyüyen bir trend olduğunu söyleyen Twitter Müdürü (COO) Anthony Noto, bu içerikler sayesinde esporla ilgili kullanıcıları daha çok çekebileceklerini söyledi.

E-Spor canlı yayınları Cumartesi günü http://iem.twitter.com/ adresinden yayımlanacak.