Twitter, 2017’nin En Çok Paylaşılan Tweet’lerini Açıkladı!

Twitter, bu yıl kullanıcıların en çok paylaştığı tweet’lerin hangileri olduğunu açıkladı. Listenin tepesinde eski ABD Başkanı Barack’ın attığı bir tweet de bulunuyor.

Bir yılı daha yavaş yavaş geride bırakmak üzereyiz. Milyonlarca kullanıcısı olan siteler de yavaş yavaş yılın ‘en’lerini yayınlamaya başladılar. Spotify, bu yılın en çok dinlenilen şarkılarını açıklamış ve bu akımı başlatan ilk şirketlerden olmuştu. Şimdi ise sırada Twitter var. Bakalım bu yıl en çok paylaşılan tweet’ler hangileriymiş.

Carter Wilkinson

Listenin ilk sırasında Carter Wilkerson bulunuyor. ABD’nin Nevada eyaletinde yaşayan Wilkerson, fast food zinciri Wendy’nin Twitter hesabına bir yıl boyunca bedava nugget yiyebilmek için attığı tweet’in kaç kez paylaşılması gerektiğini sordu. ‘18 milyon’ cevabını alan Wilkerson, Twitter dünyasından gönderisinin bu sayıya ulaşması için yardım istedi. İstediği sayıya ulaşamasa da 3,6 milyon retweet alarak yılın birincisi oldu.

Barack Obama

Charlottesville’de yaşanan ırkçılık olaylarının ardından Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın “Hiç kimse derisinin rengi, kültürel yapısı ya da inançları yüzünden başkasından nefret ederek doğmaz” sözlerini alıntılayarak bir tweet paylaşan eski ABD Başkanı Barack Obama, aldığı retweet sayısıyla listenin ikinci sırasına yerleşti.

Pennysilvania Üniversitesi’nin bağış kampanyası

Houston’daki kasırgada zarar gören vatandaşlar için her retweet karşılığında 15 cent bağış yapacağını duyuran Pennysilvania Üniversitesi, 1,2 milyon kez paylaşım aldı ve 10 bin dolar bağış topladı. En çok paylaşılan tweet’ler sıralamasında da 3. sıraya yerleşti.

Ariana Grande

22 Mayıs’ta İngiltere Manchester Arena’da yapılan konsere düzenlenen saldırıdan sonra Kalbim en derin yerinden kırık. Çok üzgünüm. Bunu dile getirecek kelime bulamıyorum” şeklinde bir mesaj paylaşan Ariana Grande, listenin 4. sırasında yer aldı.

Barack Obama

Listenin 5. sırasında ise yine Barack Obama bulunuyor. Koltuğunu Trump’a bırakmadan önce takipçileriyle vedalaşan Obama’nın ABD Başkanlık Ofisi hesabından (POTUS) attığı tweet, yaklaşık 870 bin kez retweet aldı.