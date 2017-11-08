Sosyal medya devi Twitter tarihi bir değişikliğe gitti. Bugüne kadar bütün mesajları 140 karaktere sığdırabildiğimiz platform, bu sınırı ikiye katladı. 280 karakterli tweet atma özelliği, ülkemiz dahil tüm dünya da yayınlandı.

Artık Twitter’daki her şey iki kat daha uzun olabilecek. Platformu hem internet sitesi hem de mobil uygulaması, 280 karakterli tweet atmaya uygun olarak güncellendi.

Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana 280 karakterli tweet atma özelliğini bölgesel olarak çeşitli testlere tabi tutan platform, kendisiyle sembolleşen 140 karakter limitini ikiye çıkarttı. İlk etapta insanların bu sınırı ikiye katlanmış şekilde görmelerinin ne gibi tepkilere ve tecrübelere yol açtığı gözlemleyen firma, kararından dönmedi.

Test aşamalarına ilişkin ilk yayınlanan veriler, 140 karakterli tweet atmayı bırakan kişilerin bir daha eski sınıra uyarak tweet attıkları gözlemlenmedi. Uzunluk artışıyla beraber, test bölgelerindeki insanların daha çok tweet attığı gözlemlendi.

Platformdaki tweetlerin şu an yalnızca %’5’i 140 karakterden daha uzun ve yalnızca %2’si 190 karakterin üzerinde. Zaman akışında ayı sayıda tweet görmeye devam edeceğimizi söyleyen firma, deneyimin önemli ölçüde değişmeyeceğini ve sadece tweet uzunluğunun arttırıldığını vurguladı.

Eğer Twitter’da hala 280 karakterli tweet atamıyorsanız web sitenizi yenilemeniz ya da uygulama mağazanıza girip güncelleme yapmanız gerekiyor.

140 karakterin anlamı neydi? İnternet cep telefonlarımıza yerleşmeden önce kullandığımız SMS servisleri tek bir mesajda 160 karakterli içerik göndermemize olanak tanırdı. Twitter, kuruluşundan bu yana bu 160 karakterin 20’sini, mesajların üzerinde yer alan kullanıcı adına ve 140’nı mesajın kendisine ayırdı.

280 karakterli tweetlerin resmi olarak yayınlanmasıyla sosyal medya ve internet tarihinde bir devir kapanmış oldu.

